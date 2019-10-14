Успех азербайджанского дирижера в Китае (ФОТО)

14 октября 2019 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Чэнду, одном из крупнейших городов Китая, состоялся концерт Филармонического оркестра Сычуань под управлением заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера Государственного академического театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Кулиева, об этом Trend Life сообщил дирижер.

Концерт состоялся на главной концертной площадке города - в зале "Телунсу" (TELUNSU) при полном аншлаге.

Концертная программа прошла под названием "Шедевры русской музыки" и состояла из лучших образцов русской композиторской школы.

В первом отделении концерта прозвучали произведения Игоря Стравинского и Петра Чайковского.

Во втором отделении Китайский симфонический оркестр, под управлением дирижера Эйюба Гулиева, исполнил симфоническую сюиту "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова. По завершении программы публика долго не отпускала со сцены исполнителей. Музыканты в знак благодарности дополнительно исполнили "Yellow button" недавно скончавшегося всемирно известного композитора Гия Канчели и Венгерские танцы Иоганнеса Брамса.

Отметим, что данный концерт — не первый совместный проект азербайджанского дирижера и главного музыкального коллектива региона Сычуань. В марте 2018 года под управлением Эйюба Гулиева прошла серия концертов в рамках фестиваля "Музыкальный Олимп" в Китае.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Успех азербайджанского дирижера в Китае (ФОТО)
  • Успех азербайджанского дирижера в Китае (ФОТО)
  • Успех азербайджанского дирижера в Китае (ФОТО)
  • Успех азербайджанского дирижера в Китае (ФОТО)
Новости по теме
Количество предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане достигло почти 10 тысяч
Бизнес 19:20
Азербайджан и Китай создадут научные центры для изучения взаимоотношений (ФОТО)
Азербайджан 13:07
Узбекистан расширяет сотрудничество с Китаем в строительстве новой железной дороги
Бизнес 12:26
В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»» (ФОТО)
Бизнес 12:17
После ощутимого скачка мировые цены на нефть снижаются
Энергетика 11:01
Узбекистан откроет постоянный рейс в Мюнхен
Бизнес 10:58
Лента новостей
Россия и Узбекистан до конца года могут подписать новые документы по АЭС
Энергетика 19:52
Большинство желающих получить фиктивную инвалидность — парни до18 лет — министр
Общество 19:44
Количество предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане достигло почти 10 тысяч
Бизнес 19:20
Экономическая модель Казахстана признана успешной (Эксклюзив)
Бизнес 19:13
Узбекская товарная биржа опубликовала данные торгов за 7-13 октября
Бизнес 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО)
Политика 19:02
Кондитерская фабрика «Улдуз» запустит новую линейку шоколадных конфет
Бизнес 19:01
Крупный производитель вина в Азербайджане приступит к экспорту алкогольной продукции в Китай
Бизнес 19:01
Джалилабадский винный завод запустит новую линию по производству сухих вин
Бизнес 18:58