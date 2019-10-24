В Баку показали "Тайну одной крепости" с сурдопереводом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку для людей с нарушением речи и слуха прошел показ отечественного фильма "Bir qalanın sirri" (Тайна одной крепости) с сурдопереводом, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра. Показ кинокартины прошел при поддержке министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, Общественного объединения "Шамси Асадуллаев" и Киноцентра "Низами".

Перед началом демонстрации фильма руководитель проекта Джасарат Гусейнзаде выразил признательность всем, кто участвовал в организации мероприятия, а также за внимание и поддержку людей с нарушением речи и слуха. Было подчеркнуто, что в рамках проекта готовятся фильмы и познавательные видео с сурдопереводом.

Кинокартина "Bir qalanın sirri" вызвала большой интерес у зрительской аудитории.

Отметим, что кинофильмы с сурдопереводом впервые в Азербайджане были продемонстрированы в Киноцентре "Низами".

(Автор: Джани Бабаева)

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