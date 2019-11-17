Торт для девочек! Блистательные Ирина Муравьева и Людмила Полякова затеяли женитьбу в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Все-таки невеста должна знать по-французски, считает герой "Женитьбы" по пьесе Николая Гоголя. А вот каким должен быть жених выясняли известные российские актеры, приехавшие в Баку.

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна выступила труппа Государственного академического Малого театра России со спектаклем "Женитьба", сообщает Trend Life. Гастроли Малого театра вызвали огромный интерес у бакинских зрителей. В театре аншлаг, ведь в спектакле заявлена целая россыпь известных имен - Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев и многие-многие другие.

Комедию о разборчивой невесте и ее непутевых женихах Юрий Соломин вернул на сцену Малого театра спустя сто лет. Главную роль Агафьи Тихоновны, вопреки традиции делать героиню немолодой и полнотелой, Соломин отдал совсем юной Карине Саханенко. Невеста получилась молодая и страстно желающая выйти замуж повыгодней. Но, об это позже, а пока Подколесин (Григорий Скряпкин) полеживая на диване с трубкой, мучается в сомнениях: "Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться…". Жениться или не жениться – дилемма для героя, вроде и хочется обзавестись семьей, да как подумаешь какая это вещь женитьба хлопотливая, так и передумать можно. Благо у Подколесина есть друг - Кочкарёв (народный артист России Александр Вершинин), который хлопочет, расписывая невесте все плюсы завидного жениха.

Сваха Фёкла Ивановна (народная артистка России Ирина Муравьева) и тетка Агафьи Тихоновны Арина Пантелеймоновна (народная артистка России Людмила Полякова) мечтают выдать замуж купеческую дочь. Сваха приберегла для красавицы невесты самых "завидных" женихов – хромого отставного моряка Жевакина (народный артист России Алексей Кудинович), чудного пехотного офицера Анучкина (народный артист России Александр Ермаков) и экзекутора по фамилии Яичница (народный артист России Валерий Афанасьев). Женихов много, кого хочешь выбирай, а для Агафьи Тихоновны это мучения – если бы жених был один, ну, два, а тут четыре!

"Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась", - с сожалением молвит невеста.

Чем закончатся всеобщие старания и хлопоты, предугадать сложно, несмотря на то, что все зрители пьесу Гоголя читали еще в школе и знают, как решил судьбу своих героев классик русской литературы Николай Васильевич. До последнего момента аудитория в зале смотрела и не верила, что Подколесин вот-вот выпрыгнет в окно.

Бакинские зрители приняли спектакль на "ура". Нерешительный и вечно сомневающийся Подколесин, энергичный Кочкарёв, деловитая и неугомонная Фёкла Ивановна и все-все-все вызывали море эмоций и принесли массу удовольствия у публики. Удивительно смешные диалоги в исполнении великолепных актеров неповторимы. Зрители были счастливы, ведь спектакль Малого театра – это праздник, который нельзя пропустить! "Женитьба" Малого театра – это буйство красок в невероятных сценических костюмах, изумительных декорациях, острых репликах и неподражаемой актерской игре.

После показа спектакля на сцену были приглашены народный артист Азербайджана, главный режиссер Русдрамы Александр Шаровский и директор Государственного академического Малого театра России Тамара Михайлова.

" Юрий Соломин создал удивительную работу – смешную, трогательную и очень поэтическую. В спектакле занята блестящая плеяда артистов", - сказал Шаровский. Народный артист Азербайджана подчеркнул, что в этом году свой юбилей отметили блестящие актеры Малого театра Ирина Муравьева, Людмила Полякова и Валерий Афанасьев. "Торт для девочек, а вино для мальчиков!", - сказал Шаровский, в этот момент на сцену под всеобщие аплодисменты вынесли торт.

Тамара Михайлова отметила, что визит Малого театра в Баку организован в рамках масштабной программы "Большие гастроли". Данная программа реализована Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности министерства культуры России.

Директор Малого театра России передала Азербайджанскому государственному академическому русскому драматическому театру имени Самеда Вургуна книгу "Художники Малого театра".

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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