Петер Бенце - 765 нот в минуту для Баку. Синтез тара и мировых хитов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Синтез музыки азербайджанского тара и мировых хитов на пианино станет ярким украшением концертной программы, сказал венгерский пианист, композитор, саунд-дизайнер Петер Бенце на пресс-конференции в Международном центре мугама, сообщает Trend Life.

В рамках мирового турне в Бакинском конгресс-центре, 22 ноября в 20.00, выступит Петер Бенце, который представит новую программу мировых хитов и авторских композиций. Специальным гостем вечера станет заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Шахрияр Иманов. Напомним, что во время прошлогоднего визита и выступления Петера Бенца в Баку Шахрияр Иманов подарил ему азербайджанский тар.

Петера Бенце по праву можно считать уникальным явлением в музыке. Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый пианист в мире по скорости повторяемого нажатия одной клавиши - 765 нот в минуту, и превратил фортепиано в струнный и ударный инструмент, а видео с его версиями известных композиций собирают миллионы просмотров на YouTube.

А все началось с раннего детства. Ввиду его феноменальных способностей Петер был зачислен в современную школу музыки No 1, Berklee College of Music в Бостоне, где преподают самые великие и влиятельные продюсеры в музыкальной индустрии, он учился по классу фортепиано и написанию музыки к фильмам.

"Пианино было в доме бабушки и дедушки. Совсем малыш подползал к нему и нажимал на клавиши, это было лишь детской игрой. Затем смотрел по телевизору много мультфильмов и играл мелодии из них. Вот примерно так всё и начиналось. В 5-летнем возрасте меня отдали в музыкальную школу. Когда садился за пианино хотел играть все быстрее и быстрее, задавая самый высокий темп. Я всегда хотел играть на барабанах, но у меня не было времени брать уроки. Однако, желание осталось. Поэтому на концертах использую фортепиано не только как клавишный инструмент, но и как струнный, и даже как ударный. Причем, черпаю вдохновение в том, что делают и другие музыканты, но при этом создавая своё, оригинальное и необычное. А скоростная игра доставляет мне не только удовольствие, но и показывает расширение человеческих пределов и границ механики рояля ", - говорит музыкант.

С 2012 года Петер начал гастролировать по США, Канаде, Европе и Азии. Также Петер начал писать музыку для телевидения, кино, театральных постановок, кратко метражных и документальных фильмов, а также песни для популярных исполнителей. Петер говорит, что когда за роялем – забывает о времени и очень любит импровизировать.

"Я могу проснуться, сесть за рояль и играть десять часов подряд - это настоящее вдохновение. Для артиста главное найти свой собственный путь, и я нахожусь в постоянном поиске новых идей, чтобы представить что-то уникальное и незабываемое. Бывают моменты, что сочиняю на ходу - есть песни, которые начинались как импровизации, а потом стали авторскими композициями. Все это делаю не для себя, а для зрителей, которые вдохновляются моей музыкой и делают меня счастливым, заряжают счастьем", - говорит музыкант.

В заключении Петер Бенце сыграл для журналистов.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/events/concerts/peter-bence-duenya-turu/10290. Телефон для справок 0503549054.

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(Автор: Вугар Иманов)

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