Представлена программа Международного Бакинского фестиваля танго

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 29 ноября по 1 декабря пройдет третий Международный фестиваль танго, организованный посольством Аргентины в Азербайджане и United Cultures, в сотрудничестве с The Landmark, Бакинского метрополитена и Киноцентра "Низами" и при поддержке Министерство культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе United Cultures. Аргентинское танго входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В фестивале примут участие танцоры международного класса - чемпионы мира и Европы 2019 Аргентины Августина Пьяджо и Максим Герасимов (Аргентина / Россия), Хулио Сааведра и Текла Гогричиани (Аргентина/Грузия), Якоф Шонский и Мариам Росса (Грузия) и Сесилия Акоста и Леван Гомелаури (Аргентина/Грузия). Они будут восхищать всех элегантностью и необычность танцевальных элементов.

Среди музыкантов - Виктор Гюго Виллен и Лаутаро Тиссеру. Виктор Гюго Вилена - виртуоз бандонеона, считается одним из лучших бандонеонистов своего поколения, а Лаутаро Тиссера - один из самых выдающихся виртуозных гитаристов в современном аргентинском танго.

Самым важным мероприятием фестиваля является гала-шоу, которое состоится в субботу вечером в большом зале Кинотеатра "Низами", где все артисты из разных стран будут играть и танцевать на сцене. После гала-шоу танцевальная сцена будет отдана в распоряжение зрителей для свободного танго, чтобы каждый смог почувствовать дух Аргентинского танго. Будут уроки танго, конференция по истории танго, мастер-классы для музыкантов и документальный фильм.

Цель фестиваля - популяризация культуры и музыки Аргентины, ознакомление азербайджанской аудитории с новыми и именитыми артистами, танцорами и ритмами.

Фестиваль пройдет при поддержке - Университет ADA, Бакинская хореографическая академия, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, IN Tango Baku, Tango On, El Club de Tango, Badi Kuba, R&N-project Dance School и Macrobiosis Tango School.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Программа фестиваля

(Автор: Вугар Иманов)

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