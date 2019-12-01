Захватывающее и страстное танго: гала-шоу в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялось потрясающее гала-шоу третьего Международного фестиваля танго в Баку, сообщает Trend Life. Цель фестиваля - популяризация культуры и музыки Аргентины, ознакомление азербайджанской аудитории с новыми и именитыми музыкантами и танцорами.

Третий Международный фестиваль танго проходит в Баку 29 ноября по 1 декабря при организации посольства Аргентины в Азербайджане и United Cultures в сотрудничестве с The Landmark, Бакинским метрополитеном и Киноцентром "Низами" и при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В своем выступлении на вечере посол Аргентины в Азербайджане Серхио Освальдо Перес Гунелла отметил, что за последние годы число поклонников танго в Баку увеличилось. В Баку действуют четыре школы танго, их представители участвуют в фестивале. Было подчеркнуто, что в рамках фестиваля проходят уроки танго, мастер-классы, специальные танцевальные программы – милонги и другие мероприятия.

Руководитель United Cultures Паола Касагранде выразила признательность посольству Аргентины в Азербайджане за организацию фестиваля танго. Касагранде отметила, что фестиваль дарит бакинцам незабываемую атмосферу, и организаторы проекта уже думают о проведении мероприятия в следующем году.

Далее на сцену были приглашены музыканты и танцоры из разных стран мира. Своими выступлениями публику порадовали танцоры международного класса - чемпионы мира и Европы 2019 года Августина Пьяджо и Максим Герасимов (Аргентина / Россия), Хулио Сааведра и Текла Гогричиани (Аргентина/Грузия), Сесилия Акоста и Леван Гомелаури (Аргентина/Грузия), Якоф Шонский и Мариам Росса (Грузия). Танцоры восхитили всех элегантностью и необычность танцевальных элементов.

Прекрасные мелодии танго подарили слушателям музыканты - виртуоз бандонеона Виктор Гюго Вилена, один из самых выдающихся виртуозных гитаристов в современном аргентинском танго Лаутаро Тиссера, а также прекрасные исполнители - виолончелист Эюб Алиев, скрипачка Элина Исмет, пианистка Илаха Садыхзаде, исполнитель на таре Сахиб Пашазаде.

Гости вечера погрузились в захватывающий мир музыки, эмоций и страстного танца.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке - Университета ADA, Бакинской хореографической академии, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, IN Tango Baku, Tango On, El Club de Tango, Badi Kuba, R&N-project Dance School и Macrobiosis Tango School.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.