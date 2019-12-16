Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)

16 декабря 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанские дарования Назрин Гасанзаде, Искендер Гасанзаде, Нафиса Акиева завоевали четыре золотые и одну бронзовую награду в номинациях "академический вокал" и "мировой хит" восьмого Молодежного фестиваля-конкурса музыки и вокального искусства Riga Symphony, который прошел в столице Латвии, сообщает Trend Life.

Концертмейстер - Лала Багирзаде. Педагог вокалистов – Евгения Мамедова. В составе жюри уже во второй раз была профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств, музыковед Зюмруд Дадашзаде. Художественный руководитель Riga Symphony - педагог, композитор, продюсер, руководитель вокально-танцевальной студии "Пумпурини" Хелена Лорена Швилпе.

В фестивале –конкурсе принимали участие предстваители Казахстана, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Болгарии, Чехии, Украины, Кубы, Беларуси, Эстонии и других стран.

"Riga Symphony – это путешествие в мир сказки. Прекрасный праздник, где объединились молодые музыканты из разных стран мира, чтобы воспеть мир, взаимопонимание через искусство звуков. Огромная благодарность создателю и руководителю фестиваля Елене Лорене Швилпе за ее титанический труд и огромное терпение, талант и желание подарить всем частичку своего сердца. Азербайджан был достойно представлен на Riga Symphony. А нашим молодым вокалистам желаю и дальше идти за своей мечтой - самозабвенно трудиться, постоянно совершенствоваться, изучать языки. Только вперед и к новым победам!", - отметила Зюмруд Дадашзаде.

Для представителей нашей страны была также организована встреча в посольстве Азербайджана в Латвии.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
Мастерство Фуада Ибрагимова покорило Ригу - победа фатума и эмоциональное потрясение (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:10
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Сейма Латвии (ФОТО)
Политика 13 декабря 20:23
Эльмар Мамедъяров встретился с министром обороны Латвии (ФОТО)
Политика 13 декабря 00:43
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Латвии (ФОТО)
Политика 12 декабря 23:17
Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Карабахе (ФОТО)
Политика 12 декабря 16:03
Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Ригу
Политика 11 декабря 17:34
Лента новостей
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 19:22
В Баку прошла презентация книг по древней истории и культуре Азербайджана
Общество 19:14
CinemaPlus отмечает день рождения с подарками, спрятанными в зале (ВИДЕО)
Интересное 18:47
ЕИБ поддерживает социально-экономическую инфраструктуру Грузии (Эксклюзив)
Финансы 18:34
Манипуляции радикальной оппозиции тяжелым состоянием Огтая Гюльалыева — ужасная грязь — депутат
Политика 18:27
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН
Туркменистан 18:00
Нахчыванская фабрика расширяет ассортимент бакалейной продукции
Бизнес 17:56
Узбекистан установил лимит на правительственные кредиты
Бизнес 17:55
Грузооборот порта Поти достиг рекордного уровня в Грузии
Транспорт 17:54