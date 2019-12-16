Золотые азербайджанцы в Латвии - путешествие в мир сказки (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Юные азербайджанские дарования Назрин Гасанзаде, Искендер Гасанзаде, Нафиса Акиева завоевали четыре золотые и одну бронзовую награду в номинациях "академический вокал" и "мировой хит" восьмого Молодежного фестиваля-конкурса музыки и вокального искусства Riga Symphony, который прошел в столице Латвии, сообщает Trend Life.

Концертмейстер - Лала Багирзаде. Педагог вокалистов – Евгения Мамедова. В составе жюри уже во второй раз была профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный деятель искусств, музыковед Зюмруд Дадашзаде. Художественный руководитель Riga Symphony - педагог, композитор, продюсер, руководитель вокально-танцевальной студии "Пумпурини" Хелена Лорена Швилпе.

В фестивале –конкурсе принимали участие предстваители Казахстана, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Болгарии, Чехии, Украины, Кубы, Беларуси, Эстонии и других стран.

"Riga Symphony – это путешествие в мир сказки. Прекрасный праздник, где объединились молодые музыканты из разных стран мира, чтобы воспеть мир, взаимопонимание через искусство звуков. Огромная благодарность создателю и руководителю фестиваля Елене Лорене Швилпе за ее титанический труд и огромное терпение, талант и желание подарить всем частичку своего сердца. Азербайджан был достойно представлен на Riga Symphony. А нашим молодым вокалистам желаю и дальше идти за своей мечтой - самозабвенно трудиться, постоянно совершенствоваться, изучать языки. Только вперед и к новым победам!", - отметила Зюмруд Дадашзаде.

Для представителей нашей страны была также организована встреча в посольстве Азербайджана в Латвии.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.