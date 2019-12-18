В Баку состоялось торжественное открытие первого Республиканского фестиваля вокалистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное открытие первого Республиканского фестиваля вокалистов, сообщает Trend Life. Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который пройдет при организации Министерства культуры Азербайджана.

Перед торжественным открытием деятели культуры и творческий коллектив фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими и музыкальная общественность посетили Аллею почетного захоронения, почтили память видных деятелей культуры и искусства. Затем в Международном центре мугама прошла научно-практическая конференция с участием директора Mədəniyyət TV Рамиля Гасымова, народных артистов Мурада Гусейнова, Хураман Гасымовой, заслуженного деятеля искусств Гюльназ Абдуллазаде и других, посвященная истории и развитию вокального творчества страны.

На открытии вечера в Филармонии автор идеи и художественный руководитель фестиваля, директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что основная цель - развитие и пропаганда классической музыки в стране, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса. Проект станет весомым вкладом в дело развития этого жанра в нашей стране, на фестивале будут представлены выступления вокалистов разной возрастной категории – как видных мастеров, так и молодых исполнителей.

"Музыкальная культура Азербайджана имеет очень глубокие корни, её богатая сокровищница шлифовалась столетиями. Классическое вокальное искусство Азербайджана также является неотъемлемой частью нашей музыкальной культуры. Это искусство, основы которого были заложены великим Бюльбюлем, чьё имя золотыми буквами вписано в историю Азербайджана, и сегодня успешно развивается и пропагандируется во всех странах мира нашими современными вокалистами. Выдающийся певец Бюльбюль, синтезировав восточную и западную манеру вокального исполнения, то есть классическое исполнение и национальный вокал, создал уникальный образец искусства. Вслед за ним в вокальном жанре возникла новая волна исполнителей, чьи голоса навсегда останутся в истории вокального искусства. Столь богатое культурное наследие – гордость каждого из нас, всего азербайджанского народа. Поэтому сегодняшнее поколение слушает этих корифеев и учится у них, перенимает их мастерство", - отметил Рамиль Гасымов.

По его словам, реализация проекта является результатом большой заботы и внимания государства к искусству, деятелям культуры.

"Мы гордимся тем, что нам выпала честь претворять в жизнь этот проект, делаем это с большим воодушевлением и энтузиазмом. Без поддержки нашего государства реализация этих идей и проектов была бы невозможной. Как известно, Фонд Гейдара Алиева и лично Первый Вице-президент страны Мехрибан Алиева уделяют особое внимание культурным проектам, держа их в центре своего внимания. Форумы по межкультурным диалогам, крупномасштабные фестивали и различного рода мероприятия, регулярно проводимые в нашей стране, являются наглядным тому подтверждением. Именно эта забота и внимание воодушевили нас на организацию фестиваля, создав благоприятную почву для реализации данного проекта", - добавил Рамиль Гасымов.

В исполнении Азербайджанской государственной хоровой капеллы под руководством народного артиста Гюльбаджи Имановой были представлены композиции в различных жанрах.

В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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