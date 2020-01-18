Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)

18 января 2020 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности в Баку состоялась грандиозная премьера оперы “Mübariz”, посвященная героизму Национального героя Мубариза Ибрагимова и в память о шехидах Карабахской войны, организованная Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, сообщает Trend Life.

Премьера была встречена яркими овациями зрителей, которые в завершении скандировали "Азербайджан! Азербайджан! Азербайджан!".

Главную партию исполнил автор идеи проекта и директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов, который отметил, что проект направлен на патриотическое воспитание и внесет свой вклад в развитие классического искусства страны.

"Со дня трагедии 20 Января прошло 30 лет – эта дата вписана в историю нашего народа как скорбная и печальная, но одновременно и как славная и героическая страница. В ночь с 19 на 20 января 1990 года наши шехиды своей кровью создали новую историю Азербайджана. Это - история великого мужества и национального возрождения. Светлая память о наших героях и шехидах Карабахской войны будет жить вечно в сердце азербайджанского народа. Азербайджан стал независимым государством, находится на пути развития и процветания", - отметил Рамиль Гасымов.

Партии в опере также исполнили заслуженные артисты Джахангир Гурбанов, Сабина Арабли, Турал Агасиев, вокалисты Талех Яхъяев, Шабан Джафаров, Эльчин Ахадзаде и Айдан Гасанова. Автор либретто – поэт Шахин Мусаоглу, музыка – композитор Нармин Нагиева, режиссер-постановщик – заслуженная артистка Инара Бабаева. Балетмейстер – постановщик – заслуженный артист Джейхун Губадов, художник-постановщик – Фарид Наджафов. В спектакле принял участие заслуженный коллектив Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, хор имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского телевидения и радио ( хормейстер Шахла Алекберова).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
  • Грандиозная премьера в память о шехидах Карабахской войны и Национального героя Мубариза Ибрагимова (ФОТО)
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