Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО)

Культура 28 февраля 2020 14:16 (UTC+04:00)
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На камерной сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 12 марта в 19.00 состоится премьера спектакля по пьесе Алексея Щипанова "Небесная, или Четыре часа из её жизни", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль представлен в жанре "сцена-монолог" в одном действии. Главную роль в нем исполняет Милана Соколенко.

Порой современные женщины, достигая больших высот в карьере, бывают одиноки и лишены самого главного – счастья и любви. Не познала женского счастья и героиня моноспектакля. В холодной квартире она разбирает свою жизнь по полочкам, ей надоела эта неопределенность, она устала от отношений, которые ни к чему не приводят, от безуспешных поисков любви...

"Что можно успеть за 4 часа в обычной человеческой жизни? Марина успела за это время многое! Что же послужило этой "раскрутке" собственного подсознания? Посмотрев спектакль, зритель узнает, что именно чувствует, о чем думает и что конкретно переживает обманутая возлюбленным женщина", - говорится в сообщении.

Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Керим Аскеров.

Билеты можно приобрести в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на ww.iticket.az.

(Автор: Джани Бабаева)

Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Image
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Image
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Image
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Image
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Image
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Что чувствует обманутая женщина в Азербайджане… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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