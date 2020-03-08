На втором курсе 20-летнюю Хураман заметил режиссёр Тофиг Тагизаде … (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театра юного зрителя прошел вечер, посвященный 75-летию народной артистки Хураман Гаджиевой (7.03.1945, Уджар – 15.02.2005, Баку), сообщает Trend Life.

На открытии вечера народные артисты Тариэль Гасымов, Нубар Новрузова, заслуженный Ниджат Кязымов и другие поделились воспоминаниями и отметили большой вклад актрисы в национальное искусство, был представлен видеоматериал о творческом пути.

Любовь к творчеству у Хураман Гаджиевой появилась еще с детства, когда она играла в школьных спектаклях. После окончания школы в 1964 году поступила в Азербайджанский государственный театральный институт (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). На втором курсе её заметил известный режиссёр Тофиг Тагизаде и пригласил на роль Асьи в культовом фильме "Аршин мал алан". Так студентка театрального института дебютировала в азербайджанском кинематографе и впоследствии снялась в 14 фильмах, среди которых были такие картины как "Поединок в горах", "Старая черешня", "В Баку дуют ветры", "Анекдот" и другие.

В 1966 году оставила театральный институт с целью развития в области кинематографа и переехала в Гянджу, где поступила в Государственный педагогический институт на историко-филологический факультет и успешно окончила его. С 1972 году Хураман Гаджиева начала работать в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, где воплотила множество ярких и запоминающихся образов. С 1998 по 2001 год - актриса Нахичеванского государственного музыкального драматического театра имени Джалила Мамедгулизаде.

Гостям был представлен спектакль Sərgüzəşti-Vəziri-Xani-Lənkəran ("Приключения визиря Лянкяранского ханства") в постановке народной артистки Джаннет Салимовой.

(Автор: Вугар Иманов)