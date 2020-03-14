Бакинский книжный центр представил проект в новом формате (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Традиционный субботний «Час чтения» Бакинского книжного центра прошел в новом формате, сообщили Trend Life в пресс-службе Baku Book Center.

В прямом эфире на страницах Baku Book Center в социальных сетях Facebook и Instagram известные телеведущие Сяма Абыева, Джейхун Али, Турана Гусейнли и Эмиль Шахзаде прочитали детям азербайджанские народные сказки, а также сказки зарубежных писателей из сборника «Hər günə bir nağıl» (Каждый день по сказке).

«В детской зоне, в которой всегда можно увидеть десятки ребятишек, сегодня присутствовали только читающие сказки ведущие и сотрудники Центра. Очень надеемся, что в ближайшее время наш субботний «Час чтения» возобновит работу в формате живого общения!»,- говорится в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов)