Представлен интернет-путеводитель по музеям Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана создало интернет-портал "Museum.az" для формирования электронной базы музеев, действующих на территории республики, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Интернет-путеводитель по музеям "Museum.az", действующим в Азербайджане, предоставляет информацию на трех языках – азербайджанском, русском и английском.

"Museum.az" состоит из следующих разделов – музеи, мероприятия, медиа, редкие экспонаты, карта, покупка билетов онлайн. Наряду с этим здесь создан специальный раздел, связанный с Центрами Гейдара Алиева в стране.

На сайте доступна полная информация о любом музее, которую можно получить по определенным категориям (музей, название, профиль и т.д). На главной странице опубликованы анонсы предстоящих мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева )