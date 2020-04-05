В Азербайджане объявлен международный онлайн-конкурс "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира"

БАКУ /Trend Life/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия объявляет международный онлайн-конкурс рисунков "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира" среди учащихся в возрасте от 6-16 лет и приглашает всех желающих принять активное участие в этом конкурсе, сообщили Trend Life организаторы проекта.

"Сегодня, когда человечество сталкивается с серьезной угрозой, чтобы преодолеть трудности как можно скорее, каждый из нас должен осознавать свою гражданскую ответственность, быть чутким к себе и обществу, следовать правилам социальной изоляции, а также эффективно и креативно оценивать этот процесс с использованием существующих ресурсов. Наряду с защитой физического здоровья людей, большое значение имеет и их духовное обогащение. Конкурс направлен на поддержку талантливых детей и подростков, обладающих творческим воображением, стимулирование художественной деятельности путем создания дополнительных возможностей для продвижения их творчества, а также вовлечение молодого поколения в защиту и пропаганду богатого культурного наследия, древних традиций, национальных и духовных ценностей тюркских народов", - говорится в сообщении.

Рисунки должны отражать национальные традиции, обычаи и обряды тюркоязычных народов, а также особенности общей культуры тюркского мира. Художественные работы должны быть отправлены на turkictraditions@gmail.com до 1 мая 2020 года с подробной информацией об учащихся, которые примут участие в конкурсе (имя, фамилия, дата рождения, страна проживания, город, адрес и контактный номер, а также краткое описание композиции или традиции на родном и английском языках).

Представленные картины будут выставлены в онлайн-формате на специально созданном интернет-сайте. После отмены мер социальной изоляции в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) картины должны будут отправлены и по почте в Международный фонд тюркской культуры и наследия (ул. А. Бакиханова 73А, Баку, Азербайджанская Республика).

Победители будут награждены специальными дипломами и призами.

(Автор: Вугар Иманов)