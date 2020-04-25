Специально для Азербайджана от солистки Мариинского театра: Когда откроются границы… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Солистка Российского государственного академического Мариинского театра, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Азербайджана Регина Рустамова, которая сейчас находится в социальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса в Санкт-Петербурге, в своем видео Trend Life обратилась к соотечественникам.

"Дорогой, Азербайджан! Любимые соотечественники! Передаю вам сердечный привет из Санкт-Петербурга. В это непростое время для всего мира, когда все объединены общей идеей скорейшей победы над коронавирусом, меня не может радовать тот факт, что Азербайджан входит в число лидеров по эффективности мер карантина и самоизоляции. Это позволяет быстрее справиться с этой бедой и снизить риск распространения инфекции. Прошу вас быть бдительные, берегите себя, старайтесь больше времени проводить дома с родными и близкими, выходите на улицу только в случае крайней необходимости. Мы со всем справимся и все будет хорошо, пока мы вместе и поддерживаем друг друга! Я очень скучаю по Баку, по своим близким и родным, и очень надеюсь, что, когда все закончится и границы откроются, обязательно приеду и порадую своим творчеством. Берегите себя, я вас очень люблю, до скорых встреч!",- отметила заслуженная артистка.

Регина Рустамова в 2008 году окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли по классу оперного пения. Прошла обучение в Международной летней академии Мариинского театра в Миккели (Финляндия), где принимала участие в мастер-классах Елены Образцовой, Маквалы Касрашвили, Владимира Атлантова, Ларисы Гергиевой, а также в концертах солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. С 2008 года – солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, в котором дебютировала в опере «Майская ночь». Выступала в Азербайджане, гастролировала по Великобритании, Италии, Германии, Нидерландам, Швеции, Финляндии, Бразилии, Китаю, Турции и другим странам.

Ниже представлено выступление Регины Рустамовой (Руперто Чапи "Песня Луизы") в проекте "Большая опера" телеканала "Россия К" (Культура).

(Автор: Вугар Иманов)