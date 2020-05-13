Заслуженная артистка Рита Амирбекова: Главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит

БАКУ /Trend Life/ - В связи с коронавирусом государство Азербайджана полностью взяло на себя заботу о своих гражданах, сказала Trend Life в среду заслуженная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Рита Амирбекова.

"Ни для кого не секрет, что в США, Великобритании заразившийся человек должен самоизолироваться, а в больницу его забирают только в случае тяжелого ухудшения состояния. В этой ситуации подчеркиваю - какое счастье, что я живу в Азербайджане, где государство полностью взяло на себя заботу о своих гражданах. И если я заболею, то спокойна - мне не скажут, сиди дома и жди, а приедут, заберут и вылечат. Это дает лично мне основания для спокойствия", - сказала заслуженная артистка.

Рита Амирбекова отметила - смягчение карантинного режима не означает, что граждане должны халатно относиться к ситуации.

"Говорят, бережёного Бог бережет. Да, карантинный режим ослаблен, но это не значит, что надо выходить из дома без острой необходимости, не надевать медицинские маски, не соблюдать дистанцию в общественных местах. Каждый раз спрашиваю у сына о числе зараженных. И порой их количество в определенный день превышает число в предыдущий. Но почему число зараженных людей должно быть больше, когда государство делает все, чтобы было их меньше. Значит, мы сами делаем что-то не так, значит, мы не помогаем нашему государству. Государство бережет, заботится о нас, но и мы должны ответственно подойти к ситуации. Если необходимо сидеть дома, то нужно следовать этим требованиям", - отметила актриса.

Актриса рассказала, что ее режим мало изменился в период карантина.

"Занимаюсь домом, у меня много интересов помимо театра, провожу время с внуками, люблю читать, разбирать новые произведения, заниматься английским языком. Общая атмосфера предполагает к раздумью.

Может, кому-то не в этот хватает терпения, кто-то впадает в уныние, а уныние - это один из самых тяжких грехов. Вообще, когда у меня возникает какая-то сложная ситуация, я стараюсь не бороться, а "подружиться" с ней. Я верю, что ситуация с пандемией разрешится, главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит", - добавила Рита Амирбекова.

(Автор: Джани Бабаева )