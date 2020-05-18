Джаз онлайн - Тарана Махмудова и Эльбей Мамедзаде поддержат искусством

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку 20 мая в 20.00 проведет онлайн-концерт "Caz musiqisi axşamı" ("Вечер джаза"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Онлайн-концерт будет проведен в рамках акции #senetinledestekle (Поддержи своим искусством).

В программе выступят известные джазовые исполнители – вокалистка Тарана Махмудова и пианист Эльбей Мамедзаде, которые своим талантом покорили поклонников этого музыкального искусства как в нашей стране, так и за рубежом.

На онлайн-концерте прозвучат известные джазовые композиции, также зрители получат возможность пообщаться с исполнителями и задать им вопросы.

Онлайн-концерт можно будет посмотреть на странице Главного Управления культуры города Баку в Instagram - @bakimedeniyyetidaresi, на странице Тараны Махмудовой - @taranamahmudovaofficial.

(Автор: Джани Бабаева )