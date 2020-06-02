Певица из Австрии исполняет Гимн Азербайджана! Настоящая любовь в произведениях! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Певица из Австрии Карен Онидиа Данге продолжает удивлять исполнением на азербайджанском языке, сообщает Trend Life.

В соцсети певица представила партию Гюльчохры из оперетты великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", что вновь вызвало большой интерес.

Ниже также представлено исполнение азербайджанской народной песни "Сары гялин", которое было записано дома.

А также Гимна Азербайджана и песни "Мой Азербайджан" из репертуара легендарного Рашида Бейбутова, которые были исполнены во время выступлений в Вене и Зальцбурге.

Карен Онидиа Данге имеет немецкие и кубинские корни. Является солисткой Венской консерватории, выпускницей Albert Schweitzer Realschule Regensburg и Staatliche Realschule Rottenburg a.d. Laaber. Супруга азербайджанского пианиста, композитора и дирижера, лауреата международных конкурсов Абузара Манафзаде. Они создали семью в День всех влюбленных 14 февраля в столице Австрии Вене. Вместе выступали на нескольких фестивалях и конкурсах.

Напомним, что недавно она исполнила на азербайджанском языке отрывок из песни великого Муслима Магомаева (написана Муслимом Магомаевым на слова Наби Хазрии) и стихотворения Самеда Вургуна "Азербайджан", посвятив Дню республики -28 мая. (https://www.trend.az/life/culture/3246090.html).

(Автор: Вугар Иманов)