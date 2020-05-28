Потрясающе! Австрийская певица исполняет на азербайджанском "Ayrılarmı könül candan" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Венской консерватории, выпускница Albert Schweitzer Realschule Regensburg и Staatliche Realschule Rottenburg a.d. Laaber Карен Онидиа Данге исполнила на азербайджанском языке отрывок из песни великого Муслима Магомаева (написана Муслимом Магомаевым на слова Наби Хазрии) и стихотворения Самеда Вургуна "Азербайджан", сообщает Trend Life. Австрийская певица также выразила свою любовь к Азербайджану.

Композиция, посвященная Дню Республики – 28 мая, представлена вместе с супругом Абузаром Манафзаде - пианистом, композитором и дирижером, лауреатом международных конкурсов, выпускником Anton Bruckner Privatuniversität , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

28 мая 1918 года на заседании Национального Совета Азербайджана был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)