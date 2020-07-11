Своеобразие, смекалка, смелость и храбрость азербайджанского Малыша (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Гостем традиционного проекта Бакинского книжного центра (Baku Book Center) "Час чтения" (Oxu saatı) стал писатель и литературный чтец Хазар Сулейманлы, который продекламировал сказки про приключения Джыртдана сообщает Trend Life.

Джыртдан (азерб. Cırtdan) - один из самых популярных детских персонажей азербайджанских сказок. В переводе с азербайджанского языка слово "Джыртдан" означает - "маленький" или "малыш". О Джыртдане, которого отличает национальное своеобразие, смекалка, смелость и храбрость, придумано немало сказок. Он может быть одновременно и лентяем, заставляя других деревенских мальчишек нести его на спине в лес, отправляясь за дровами, но может быть также очень смелым при встрече с другим популярным персонажем сказок - Дивом (чудище, великан). При встрече с Дивом маленький Джыртдан обретает львиную отвагу и храбрость и оказывается самым смелым и ловким среди остальных ребятишек.

"Час чтения" проходит по субботам в детской зоне Бакинского книжного центра. Гости проекта – актеры, теле- и радиоведущие и другие медийные личности читают детям различные сказки, а потом задают по ним вопросы. В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом "Час чтения" пока проходит без зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)