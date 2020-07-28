Уникальные сборники нот видных азербайджанских композиторов в онлайн-формате

БАКУ /Trend Life/ - Национальная библиотека совместно с министерством культуры Азербайджана в рамках реализуемого с 2019 года проекта "Из национальной музыкальной сокровищницы (Из фонда Азербайджанской национальной библиотеки)" представляют читателям сборники нот азербайджанских композиторов в формате музыкальной онлайн-библиотеки, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Библиотека представляет для специалистов, педагогов и учащихся музыкальных школ и школ искусств переизданные уникальные сборники нот видных азербайджанских композиторов, опубликованные в 50-80-х годах прошлого столетия, которые в настоящее время хранятся в Архивном фонде Азербайджанской национальной библиотеки.

По сегодняшний день в этой серии были изданы в виде отдельных сборников и представлены музыкальной общественности произведения для фортепиано, написанные такими выдающимися азербайджанскими композиторами как Узеир Гаджибейли, Гара Гараев, Фикрет Амиров, Афрасияб Бадалбейли, Азер Рзаев, Эльмира Назирова и другими.

В настоящее время представленные сборники были подготовлены и изданы в период пандемии, когда Национальная библиотека функционирует в онлайн-формате. Сюда включены 11 сборников, состоящие из произведений для фортепиано Афрасияба Бадалбейли, Агшина Ализаде, Азера Рзаева, Сулеймана Алескерова, Ашрафа Аббасова, Закира Багирова, Аси Султановой и других композиторов.

Эти сборники, опубликованные тиражом 300 экземпляров, были розданы в музыкальные школы и школы искусств, функционирующие при министерстве культуры, и другие учебные заведения республики с музыкальным профилем, а также районные и городские центральные библиотеки. Их полные электронные версии размещены на сайте Национальной библиотеки (anl.az) в разделе "Kitabxanamızın nəşrləri" ("Издания нашей библиотеки") и в едином интернет-портале музыкальных школ и школ искусства республики.

(Автор: Джани Бабаева)