В Баку почтили память маэстро Ниязи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 20 августа, исполняется 108 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, Героя Социалистического Труда маэстро Ниязи.

В связи с этим деятели культуры, сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения в Баку, и почтили память маэстро, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В своем выступлении директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова отметила, что ежегодно в Квартире-музее Ниязи проходят мероприятия, посвященные памяти маэстро. Однако, в этот раз из-за пандемии коронавируса не удалось организовать мероприятие в Квартире-музее.

Было отмечено, что после посещения Аллеи почетного захоронения, деятели культуры примут участие в онлайн-конференции на тему азербайджано-турецких взаимных культурных связей, где будет рассказано о вкладе маэстро в азербайджанскую музыкальную культуру.

Народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО, профессор Сакит Мамедов назвал Ниязи одним из самых великих композиторов тюркского мира.

В свою очередь, народный артист, исполнитель Заур Рзаев добавил, что азербайджанский народ подарил миру таких талантливых личностей как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев и Ниязи.

Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)