По следу золота на Алтай: каникулы Павла Деревянко и Анара Аббасова

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник, выпускник Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, режиссер Анар Аббасов планирует снять фильм "Золотые каникулы", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ

Своими творческими планами Анар Аббасов поделился на питчинге детского кино в министерстве культуры России. Одну из главных ролей в фильме исполнит известный российский актер Павел Деревянко.

Фильм-квест "Золотые каникулы" расскажет историю о приключениях подростков на Алтае. 14-летние подростки проводят лето в спортивно-языковом детском лагере в Горном Алтае. Во время экскурсии в горные пещеры происходит землетрясение и ребята проваливаются через трещину в скале в старый грот. Там они находят человеческий скелет и старое письмо, в котором зашифровано местонахождение клада с золотом. Герои идут по следу золота, на этом пути их ждет множество приключений...

Сейчас создатели фильма ведут переговоры с Константином Хабенским и Светланой Ходченковой. Чтобы найти детей на главные роли, будет проведён всероссийский кастинг.

Отметим, что Анар Аббасов наиболее известен как режиссер фильма "Битва" (2019) о танцоре, который лишается слуха. Кинолента "Битва" отмечена наградами ряда кинофестивалей.

(Автор: Джани Бабаева)