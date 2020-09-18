Известные личности о Дне национальной музыки в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки, сообщает Trend Life. Этот праздник музыки вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева старшего (1885-1937).

Музыка Узеира Гаджибейли вдохновляла и вдохновляет музыкантов и вокалистов разных поколений на творческие свершения, исполнять сочинения композитора считают за честь самые прославленные оркестры и ансамбли.

"День национальной музыки – праздник для нас всех. Мы гордимся великим композитором Узеиром Гаджибейли, его музыка славится и ценится во всем мире. Я счастлива, что мой творческий путь неразрывно связан с музыкой Узеира Гаджибейли. Первая постановка, в которой я выступила на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета – была "Кёроглы", в ней я воплотила образ Ханенде гыз. Это небольшая партия, но - очень яркая, красивая, она принесла мне очень большой успех. Второй моей ролью на театральной сцене стал образ Аси в оперетте Гаджибейли "Аршин мал Алан", и эта партия принесла мне большой успех. Благодаря музыке Узеира Гаджибейли я прошла удивительный путь. Скажу честно, где бы я не была, в какой бы стране не выступала - у меня в репертуаре всегда присутствуют произведения Узеира Гаджибейли – это "Севгили джанан", ария Гюльчохры из оперетты "Аршин мал алан" и ария Нигяр из оперы "Кёроглы ", я даже некоторые сочинения перевела на английский язык. Бессмертные произведения Узеира Гаджибейли прославляют нашу страну во всех уголках мира", - сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, ведущая солистка Государственного академического театра оперы и балета, директор детской музыкальной школы № 6 имени А. Бакиханова Фидан Гаджиева.

Молодое поколение Азербайджана должно воспитываться в национальном духе, и конечно здесь большую роль играет в том числе и азербайджанская музыка.

"Узеир Гаджибейли – классик, признанный во всем мире. Мы знаем, что ежегодно в День национальной музыки в стране проводятся многочисленные мероприятия, проходит Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли. Однако, в этом году, в связи с пандемией коронавируса, мы не можем организовывать масштабные проекты. Дом-музея Узеира Гаджибейли, как и многие учреждения культуры реализует проекты в онлайн формате. Так, вчера мы организовали онлайн-встречу с учащимися одного из бакинских лицеев. Для школьников мы провели онлайн-экскурсию по музею, поведали интересные факты о жизни и творчестве нашего выдающегося композитора. Молодое поколение проявляет большой интерес к личности и деятельности Узеира Гаджибейли, без которого невозможно представить азербайджанскую музыку", - отметил народный артист Азербайджана, секретарь Союза композиторов Азербайджана, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, композитор Сардар Фараджев.

Нескончаемо долго можно говорить о бесценном вкладе великого композитора в развитие и пропаганду национального музыкального искусства.

"Узеир Гаджибейли является основателем нашей консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), много лет это учебное заведение выпускает кадры, которые прославляют Азербайджан. Выпускники Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли хорошо известны не только в нашей стране, они с большим успехом выступают за рубежом, завоевывая награды международных музыкальных конкурсов и фестивалей, выступая с концертами на престижных мировых площадках. Говорить о бесценном вкладе великого композитора в развитие и пропаганду нашего национального музыкального искусства можно бесконечно долго. Отмечу, что и наша Государственная хоровая капелла Азербайджана принадлежит к числу творческих коллективов республики, основанных выдающимся композитором. Наш коллектив с большим почтением относится к памяти и музыкальному наследию великого композитора", - подчеркнула народная артистка Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанской государственной хоровой капеллы, профессор Гюльбаджи Иманова.

(Автор: Джани Бабаева)