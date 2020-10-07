Коллектив Дворца Гейдара Алиева поддержал ВС Азербайджана – за освобождение наших земель от оккупации

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Дворца Гейдара Алиева перечислил 5110 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Коллектив Дворца Гейдара Алиева выражает поддержку азербайджанской армии, борющейся за территориальную целостность нашей страны и освобождения оккупированных территорий от захватчиков.

Коллектив уверен, что ВС страны под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева восстановят территориальную целостность Азербайджана и освободят от оккупации наши земли.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Фонд финансирует за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

(Автор: Джани Бабаева)