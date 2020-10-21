Марш Азербайджанского солдата – во имя освободительной армии (ВИДЕО)

Культура 21 октября 2020 18:25 (UTC+04:00)
Марш Азербайджанского солдата – во имя освободительной армии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная семья музыкантов Ислама Манафова, которая живет и работает в Турции, представила композицию заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джаваншира Гулиева "Марш Азербайджанского солдата". Марш представлен в знак поддержки освободительной миссии армии Азербайджана против армянских оккупантов, сообщает Trend Life.

Композицию сразу на четырех фортепиано исполнили Ислам Манафов, его сын и дочь - Абузар и Туран, а также невеста Карен.

Ислам Манафов – заслуженный артист Азербайджана, пианист и педагог, выпускник Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Долгие годы живет и работает в Турции. Основатель, художественный руководитель, солист и дирижер Турецкого камерного оркестра молодых виртуозов и Камерного оркестра.

Туран Манафзаде – заслуженная артистка Азербайджана, пианист, дирижер, выпускница Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, лауреат международных конкурсов.

Абузар Манафзаде – выпускник Anton Bruckner Privatuniversität и Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, обучается в Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, лауреат международных конкурсов.

Карен Онидиа Данге, супруга Абузара - солистка Венской консерватории, выпускница Albert Schweitzer Realschule Regensburg и Staatliche Realschule Rottenburg a.d. Laaber , лауреат международных конкурсов.

На протяжении около 30 лет ВС Армении оккупировал 20 процентов территории Азербайджана, в стране миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Власти Армении не выполнили четыре резолюции ОНН о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. В целях пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана была начата контрнаступательная операция, в результате которой была освобождена часть территории – города и села Зангиланского, Физулинского, Джебраилского, Ходжавендского и других районов. Освобождение страны от армянских оккупантов продолжается. Отметим, что не справляясь с наступлением азербайджанской армии армянские фашисты обстреливают мирные города и села страны. С 27 сентября в результате обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя. В непригодное состояние пришли 386 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 1981 частный дом.

(Автор: Вугар Иманов)

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