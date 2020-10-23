Из России в Азербайджан - мифическая фигурка с нетленной символикой искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна принял участие в онлайн формате в VI Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В фестивале, который прошел в Махачкале (Республики Дагестан, Российская Федерация), участвовали пятнадцать коллективов русских театров, в числе которых труппы из России, Азербайджана, Германии, Украины и Сербии.

Репертуарная афиша фестиваля была представлена лучшими спектаклями по произведениям русской классической, зарубежной и современной драматургии.

Особенностью фестиваля стал изменённый формат общения со зрителем - показ некоторых спектаклей был проведен в режиме онлайн. Это вынужденная мера, предпринятая организаторами фестиваля в условиях обрушившейся на мир пандемии. Коллективы театров, территориально находящиеся за пределами России, не смогли приехать в силу понятных причин, но подтвердили своё участие в фестивале, присланными в записи спектаклями.

Азербайджанский театр был представлен спектаклем "Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" в постановке народного артиста, главного режиссера Александра Шаровского по пьесе классика национальной драматургии Мирзы Фатали Ахундзаде. Спектакль был продемонстрирован в формате онлайн, и произвёл впечатление, как на экспертов фестиваля, так и на зрителей.

В состав экспертной группы фестиваля вошли известные театральные критики России - Валерий Подгородинский, Елена Покорская, Александр Мягченков, Гулизар Султанова и режиссер Ювеналий Калантаров.

По словам членов экспертной группы, спектакль произвел впечатление художественно-постановочной частью, разработкой характеров персонажей, умением актеров в водевильной форме, весело и ненавязчиво рассказать историю, похожую на сказку для взрослых, а также художественным оформлением и прекрасными костюмами. Также была отмечена доброкачественная съемка спектакля (прим. - съемку провели сотрудники телеканала AZTV в дни премьеры спектакля).

По словам представителей экспертной группы, академический русский драматический театр из Баку продолжает приятно радовать высоким уровнем профессионализма, оставляя в памяти зрителей и критиков "положительный эмоциональный драйв".

Эксперты отметили самобытность пьесы, подчеркнув, что она позволяет лучше узнать обычаи и культуру Азербайджана. Помимо высокой оценки членов экспертной группы азербайджанский спектакль получил диплом участника и художественный символ фестиваля в виде мифической фигурки, держащей в руках нетленную символику искусства под названием "Театр".

Отметим, что это второе участие Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в данном международном фестивале. Первое состоялось в 2018 году, тогда был представлен спектакль народной артистки Азербайджана Ираны Тагизаде "Судьба Артиста" по пьесе народного писателя Эльчина. Постановка получила высокую оценку и прессы, и жюри, и зрителей, и была высоко оценена ведущими театральными критиками России.

Постановка спектакля "Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" была приурочена к 200-летию со дня рождения Мирзы Фатали Ахундзаде и впервые показана бакинскому зрителю 30 декабря 2011 года.

С тех пор спектакль был представлен на театральных сценах России, Украины, Грузии, Молдовы и других стран, удостоен наград и дипломов международных фестивалей.

(Автор: Джани Бабаева )