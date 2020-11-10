30 лет я мечтаю вновь выпить чай с азербайджанцами в Шуше- всемирно известный фотожурналист Реза Дегати

БАКУ /Trend Life/ - 30 лет я мечтаю вновь выпить чай с азербайджанцами в Шуше, об этом Trend Life сказал всемирно известный фотожурналист, автор фотографии "Последний чай в Шуше" Реза Дегати.

По словам Дегати, Шуша – символ азербайджанцев всего мира. Шуша - колыбель нашей культуры, дом Натаван, Бюльбюля, Узеира - наш культурный центр: "У меня была мечта вновь вернуться в этот край, и спустя 30 лет я смогу это сделать. Примерно в апреле 1992 года, когда Шуша находилась в осаде армян, я выбирался оттуда с большим трудом через горы и леса. Выходя оттуда и прощаясь с двумя солдатами, которые мне помогали, мы вместе сели выпить чай. Поэтому я и дал себе слово, после того как Шуша будет освобождена, выпить чай с азербайджанцами".

Известный фотограф отметил, что у него есть две основные цели. Первая из которых - сфотографировать все освобожденные территории до того, как они будут восстановлены. Так как в истории должно быть запечатлено, в каком состоянии до нашей Победы были эти села, исторические и культурные памятники.

По словам Дегати, раньше он не думал, что армяне совершили столько разрушений – планомерно уничтожали все исторические и культурные памятники, села и города. Зверства армян, совершенные в Физули, Зангилане и в других местах, он не видел в войнах других стран.

Говоря о второй цели, Дегати отметил, что она заключается в том, чтобы создать школу фотожурналистики в Азербайджане. "Да здравствует Азербайджанское государство и азербайджанский народ!. Этой Победой мы обязаны всем шехидам. Эти земли освобождены ценной их крови. Я уверен, что память о шехидах будет жить вечно", - добавил он.

Отметим, что Реза Дегати - известный фотожурналист, сотрудничавший с ведущими мировыми изданиями. Он родился в 1952 году в Тебризе, а сейчас живет и работает в Париже.

Реза Дегати объездил практически весь мир. Он часто бывает в Азербайджане. Дегати освещал Карабахскую войну и события января 1990 года, встречался с беженцами и вынужденными переселенцами. Маститый фотожурналист побывал во всех уголках Азербайджана и запечатлел в фотографиях повседневную жизнь, быт, обычаи и традиции обычных людей. В Азербайджане проходили выставки работ Резы Дегати.

(Текст: Джани Бабаева )