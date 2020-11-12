Радость победы в фотографиях – новый проект Arts Council Azerbaijan
БАКУ /Trend Life/ - НПО "Arts Council Azerbaijan" объявило о проведении фотовыставки под названием "Qələbə sevinci" ("Радость победы"), посвященной славной странице в истории нашей страны – освобождению от оккупации земель Азербайджана. Автор идеи проекта – руководитель НПО "Arts Council Azerbaijan" Дадаш Мамедов.
Цель проведения фотовыставки – продемонстрировать широкой общественности фотографии, отражающие радость Победы.
В фотовыставке может принять участие каждый желающий, организаторы не ставят перед участниками возрастных ограничений.
Желающие принять участие в проекте должны до 26 ноября 2020 года отправить свои фотоработы, отражающие заданную тему, на электронный адрес [email protected].
Отобранные фотоработы будут экспонированы в ближайшее время.
(Автор: Джани Бабаева. )