Радость победы в фотографиях – новый проект Arts Council Azerbaijan

БАКУ /Trend Life/ - НПО "Arts Council Azerbaijan" объявило о проведении фотовыставки под названием "Qələbə sevinci" ("Радость победы"), посвященной славной странице в истории нашей страны – освобождению от оккупации земель Азербайджана. Автор идеи проекта – руководитель НПО "Arts Council Azerbaijan" Дадаш Мамедов.

Цель проведения фотовыставки – продемонстрировать широкой общественности фотографии, отражающие радость Победы.

В фотовыставке может принять участие каждый желающий, организаторы не ставят перед участниками возрастных ограничений.

Желающие принять участие в проекте должны до 26 ноября 2020 года отправить свои фотоработы, отражающие заданную тему, на электронный адрес [email protected].

Отобранные фотоработы будут экспонированы в ближайшее время.

(Автор: Джани Бабаева. )