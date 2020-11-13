Кёнуль Арифгызы рассказала о Карабахских коврах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра продолжает публикацию серии фрагментов виртуального тура по музею, который проводят известные личности, сообщает Trend Life.

Экскурсоводом очередного виртуального тура выступила популярная ведущая Кёнуль Арифгызы, она рассказала о Карабахских коврах в коллекции музея.

Видео сопровождается сурдопереводом, подготовленным в рамках инклюзивных программ музея.

Напомним, что ранее виртуальный тур по музею проводили известные азербайджанские телеведущие – Диляра Салим, Эмиль Шахзаде и Лейла Гулиева. Они рассказали о музейной экспозиции, коврах и других декоративно-прикладных образцах искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)