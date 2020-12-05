Азербайджанские актеры смогут повысить квалификацию в ГИТИСе

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские актеры смогут принять участие в дистанционной программе повышения квалификации Российского института театрального искусства – ГИТИС. С 13 по 18 декабря 2020 года в ГИТИСе при поддержке Россотрудничества пройдут бесплатные программы повышения квалификации для актёров русских театров стран СНГ, сообщает Trend Life на сайте учреждения.

"Преподавание будет вестись дистанционно с использованием ресурсной базы Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданного в ГИТИСе. Три программы пройдут по двум направлениям: актёрское мастерство и сценическая речь.

Право бесплатного участия в программах повышения квалификации имеют актёры, работающие в русских театрах стран СНГ на постоянной или контрактной основе. Курсы проводят преподаватели кафедр сценической речи, режиссуры драмы и мастерства актёра ГИТИСа. После обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2020 года студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств приняли участие в III Театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс" в онлайн-формате. На фестивале они представили постановку "Ромео и Джульетта".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)