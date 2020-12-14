Студия Нармины Велиевой признана лучшей в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы юных воспитанников художественной студии Нармины Велиевой «Rəngli duyğular»​ признаны лучшими на Международном фестивале культур, организованном Ассоциацией культуры Италии.

Об этом сообщила Trend Life руководитель студии Нармина Велиева.

По словам Велиевой, являющейся членом Международного творческого союза и Международной ассоциации женщин-художниц, в фестивале приняли участие представители более 50 стран, и студия «Rəngli duyğular»​ выбрана лучшей во всех возрастных категориях.

​«Год завершился для нашей студии очень удачно. В начале декабря мы также были удостоены ​ сертификата ЮНЕСКО за успешное участие в международном фестивале-конкурсе «Мечты мира», организованном Международным творческим союзом «Sen Jermen -​ An Le»​ во Франции с участием представителей более 40 стран. А в октябре заняли третье место на Международном художественном фестивале «Salvador Dali» в Испании с участием представителей из более 60 стран», – сказала она.

По итогам участия в Международном фестивале детского творчества «Здоровая жизнь» в США материал Нармины Велиевой «Covid-​19» с сопроводительными рисунками был опубликован в октябрьском номере журнала «Welcome Washington», а также представлен в National Institutes of Health NIDA.

(Автор: Вугар Иманов)