Студия Нармины Велиевой признана лучшей в Италии (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Работы юных воспитанников художественной студии Нармины Велиевой «Rəngli duyğular» признаны лучшими на Международном фестивале культур, организованном Ассоциацией культуры Италии.
Об этом сообщила Trend Life руководитель студии Нармина Велиева.
По словам Велиевой, являющейся членом Международного творческого союза и Международной ассоциации женщин-художниц, в фестивале приняли участие представители более 50 стран, и студия «Rəngli duyğular» выбрана лучшей во всех возрастных категориях.
«Год завершился для нашей студии очень удачно. В начале декабря мы также были удостоены сертификата ЮНЕСКО за успешное участие в международном фестивале-конкурсе «Мечты мира», организованном Международным творческим союзом «Sen Jermen - An Le» во Франции с участием представителей более 40 стран. А в октябре заняли третье место на Международном художественном фестивале «Salvador Dali» в Испании с участием представителей из более 60 стран», – сказала она.
По итогам участия в Международном фестивале детского творчества «Здоровая жизнь» в США материал Нармины Велиевой «Covid-19» с сопроводительными рисунками был опубликован в октябрьском номере журнала «Welcome Washington», а также представлен в National Institutes of Health NIDA.
(Автор: Вугар Иманов)