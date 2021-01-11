Да хранит нас Всевышний: Назпери Досталиева спела с победителем "Евровидения" (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов и народная артистка Азербайджана Назпери Досталиева представили песню "Bizi Tanrı Qorusun" (Да хранит нас Всевышний) и видеоклип на нее, сообщает Trend Life.

Автор музыки – Каки Болквадзе, автор текста - Нурлана Джафарова. Над аранжировкой работали Заза Гочиташвили и Бабио Бабирли. Руководителем проекта является Нурлана Джафарова

"Сильный, звучный голос и бархатный тембр всеми любимой Назпери Досталиевой придал композиции особое звучание и национальных дух. Для меня большая честь и радость, что Назпери ханум согласилась на мое предложение принять участие в этом проекте", - сказал Гасымов.

Режиссер видеоролика - Мухаммед Осман.

(Автор: Джани Бабаева)