Да хранит нас Всевышний: Назпери Досталиева спела с победителем "Евровидения" (ВИДЕО/ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов и народная артистка Азербайджана Назпери Досталиева представили песню "Bizi Tanrı Qorusun" (Да хранит нас Всевышний) и видеоклип на нее, сообщает Trend Life.
Автор музыки – Каки Болквадзе, автор текста - Нурлана Джафарова. Над аранжировкой работали Заза Гочиташвили и Бабио Бабирли. Руководителем проекта является Нурлана Джафарова
"Сильный, звучный голос и бархатный тембр всеми любимой Назпери Досталиевой придал композиции особое звучание и национальных дух. Для меня большая честь и радость, что Назпери ханум согласилась на мое предложение принять участие в этом проекте", - сказал Гасымов.
Режиссер видеоролика - Мухаммед Осман.
(Автор: Джани Бабаева)
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