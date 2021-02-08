Фольклорно-мифологические традиции в творчестве Низами Гянджеви
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку 12 февраля будет проведена лекция на тему "Фольклорно-мифологические традиции в творчестве Низами Гянджеви", сообщили Trend Life в музее.
Лекция, которую проведет доктор филологических наук, профессор Сейфаддин Рзасой, будет организована в рамках серии мероприятий, посвященных Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя.
В соответствии с правилами карантина лекцию могут посетить не более 10 человек одновременно, поэтому посещение организовано по записи.
(Автор: Джани Бабаева)
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