БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку 12 февраля будет проведена лекция на тему "Фольклорно-мифологические традиции в творчестве Низами Гянджеви", сообщили Trend Life в музее.

Лекция, которую проведет доктор филологических наук, профессор Сейфаддин Рзасой, будет организована в рамках серии мероприятий, посвященных Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя.

В соответствии с правилами карантина лекцию могут посетить не более 10 человек одновременно, поэтому посещение организовано по записи.

(Автор: Джани Бабаева)