Известные азербайджанки, которые за рубежом пропагандируют родную страну (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские деятели культуры и искусства, проживающие и работающие за рубежом, своей неустанной деятельностью пропагандируют традиции азербайджанской культуры, богатство и красоту национального искусства.

В Международный женский день 8 Марта Trend Life предлагает читателям познакомиться с творчеством талантливых азербайджанок, которые находясь за тысячи километров от Родины, продолжают служить развитию культуры и искусства родного Азербайджана.

Азиза Мустафазаде – народная артистка Азербайджана, всемирно известная джазовая исполнительница, пианистка и композитор, дочь легендарного Вагифа Мустафазаде. В 1990 году Азиза вместе с матерью переезжает в Германию и посвящает себя развитию собственного музыкального стиля. Во всем мире ее называют "Восточной дивой", "Шехерезадой у рояля", "Принцессой джаза". После концерта в 1997 году в "Куин Элизабет Холл" она была удостоена титула "Королева джаза". Творчество Азизы Мустафазаде представляет собой смесь классики, джаза и азербайджанских народных мотивов. Удивительный синтез и виртуозная импровизация восточной музыки в сочетании с джазом покорили весь мир. Она с большим успехом выступает на лучших концертных сценах мира, является частым гостем многих музыкальных фестивалей, постоянно реализует различные проекты, записывает альбомы.

Динара Алиева – народная артистка Азербайджана, оперная певица, солистка Большого театра России, приглашенная солистка Латвийской национальной оперы, Венской государственной оперы. Особое место в репертуаре певицы занимают сочинения Пуччини и Верди. Так, партию Виолетты Валери в опере "Травиата" певица исполнила на лучших площадках России и мира более 250 раз. Она основательница и художественный руководитель Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой OperaArt.

Чинара Ализаде – заслуженная артистка Азербайджана, одна из ярких представительниц балетного мира. Блистала на сцене Большого театра России, с 2017 года артистка балетной труппы Большого театра Варшавы. Исполняла партии в балетах "Жизель", "Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Баядерка" и др.

Нигяр Гасанзаде – член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz". Ее произведения публиковались в Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канаде, Австралии, Польше, Венгрии, России, Израиле, Египте и других странах. Ее имя было включено в десятку лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании.

Нигяр Нариманбекова – член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Она участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы хранятся в фонде Министерства культуры и туризма и Национальном музее искусств Азербайджана, и в частных коллекциях. Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже. На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже она была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия ее картин "Игрушки любви" получила один из главных призов – "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" самый престижный приз TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

Рена Эфенди – занимается документальной фотографией. Ее работы не раз отмечались в Азербайджане и на международных конкурсах и фестивалях самыми высокими призами. Является лауреатом премий Fifty Crows Documentary Award, Mario Giacomelli Memorial Award, Getty Images Editorial Grant, All Roads Photography Award, Young Photographer in the Caucasus Award, Prince Claus Award, World Press Photo, Sony World Photography, UK's Royal Photographic Society и т.д. Работы Рены Эфенди публиковались во многих известных изданиях мира, среди которых National Geographic, The New Yorker, Newsweek, TIME, Vogue, The New York Times Magazine, Le Monde, Le Figaro, Liberation, Courrier International, Newsweek, Days Japan, Reponse Photo и другие. Персональные выставки проходили в Великобритании, Германии, Греции, Италии, Швейцарии, Франции, США, Турции, Нидерландах и т.д. Эфенди входит в число ста лучших фотографов мира.

Малахат Аббасова – актриса театра и кино, живет и работает в Турции. Снималась во многих известных турецких фильмах и сериалах, является актрисой и режиссером Стамбульского городского муниципального театра. Зрителям она хорошо известна по работе в популярных турецких сериалах "Binbir Gece" (Тысяча и одна ночь), "Yemin" (Клятва), фильму "Махмуд и Марьям" (по одноименному роману народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева) и др.

Тарана Аллахвердиева (по мужу – Монбарбю) – певица, родилась в прекрасном уголке Азербайджана – Карабахе. Сейчас живет и работает во Франции. Несмотря на переезд в Европу, не теряет связь с Родиной – продолжает выступать в Баку, реализует интересные проекты, связанные с национальной музыкой, а также пропагандирует азербайджанскую культуру во Франции.

Хадиджа Зейналова – художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. С 2005 года живет и работает в Германии. Является членом Союза композиторов Азербайджана, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Америке, Канаде, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Турции, Омане, Франции, Венгрии, Грузии, Кипре, Греции и других странах.

Гюнай Мусаева – победительница Best Model of Azerbaijan-2010 и вице-мисс Best Model of the World-2010. После участия в конкурсах переехала жить в Турцию. Модель принимает участие в показах всемирно известных дизайнеров в разных странах.

Саида Зульфигарова – талантливая пианистка, проживающая во Франции. Зульфугарова, являясь победительницей многих национальных конкурсов, одновременно получила высшее образование по музыковедению в Университете Париж IV Сорбонна и была удостоена Государственного диплома Франции.

Маргарита Керимова-Соколова – член Союза художников Азербайджана и СССР, член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников. Керимова-Соколова принимала участие в выставках в Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года проживает в городе Кёльн (Германия). Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

Несрин Джавадзаде – популярная в Турции актриса, она снималась во многих известных фильмах и сериалах. За свою роль в картинах "Лучшие дни впереди" и "Кузу" была дважды удостоена престижной турецкой кинопремии "Золотой апельсин" в номинациях "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучшая женская роль".

Нурида Атеши – поэтесса, журналист, исследователь, член литературного Центра P.E.N. в Германии. Наряду с творчеством Нурида Атеши занята широкой общественной деятельностью, и во главе этого стоит развитие азербайджанской культуры в Германии.

Асмер Нариманбекова – заслуженный художник Азербайджана, произведения которой неоднократно выставлялись во многих странах мира. Ее полотна занимают достойное место в галереях Нью-Йорка, Франции, России, Турции и др. Нариманбекова является организатором выставок азербайджанских художников во Франции, которые каждый раз с большим интересом встречает парижская публика.

Фарах Таирова – музыкальный руководитель Culture Meeting Point, профессор Венской музыкальной академии, музыковед. Таирова занимается не только исследовательской работой в области музыки, при ее содействии в Австрии проходят концерты известных азербайджанских музыкантов.

Регина Рустамова – заслуженная артистка Азербайджана, лауреат международных конкурсов. Вот уже почти 15 лет она блистает в заглавных партиях на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Рустамова гастролировала в Великобритании, Италии, Германии, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Бразилии, Китае, Турции.

Вюсаля Амирбекова – пианистка, выпускница Сумгайытского музыкального техникума, факультета сольного исполнения и фортепиано Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также Royal Academy of Music в Лондоне. В 2003-2011 годах была концертмейстером Азербайджанской национальной консерватории, с 2011 года – преподаватель Sultan Qaboos University (Государственное высшее учебное заведение в Омане). Доктор философии по искусствоведению. Участница международных симпозиумов и фестивалей. Владеет английским, французским и русским языками.

Ренара Ахундова – известная пианистка и композитор. В 1991 году после окончания МГУ она, пианистка по призванию и экономист по образованию, отправилась в Париж. Выступала с концертами в Бельгии, Франции, Швейцарии, Италии, Эстонии, России, Латвии, Бельгии, Швейцарии, Италии, Великобритании, Австрии, Германии и Кувейте. Музыка Ренары сочетает в себе разные стили и направления – от New Age и Pop-Classic до Relax и Meditative. Произведения Ренары Ахундовой входят в коллекцию "100 шедевров мировой классической музыки" в России. На сегодняшний день на счету у Ренары около ста композиций.

Туран Манафзаде – заслуженная артистка Азербайджана, пианистка, дирижер, выпускница Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, лауреат международных конкурсов.

Наргиз Алиярова – заслуженная артистка Азербайджана, известная пианистка, лауреат международных конкурсов. Наряду с этим Наргиз Алиярова является основателем действующего в США общества "Национальная музыка и глобальная культура". Главная цель организации – пропаганда музыки народов мира.

Джанель Наджафли – скрипачка, студентка Чешской консерватории в Пльзене. Является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии, США, Турции и других странах. 18-летняя Наджафли впервые в истории города Пльзень (Чехия) в качестве иностранной студентки была удостоена награды Orfeus в области музыкального искусства.

Назрин Рашидова – скрипачка, окончила Королевскую музыкальную академию в Лондоне. Основала свой струнный ансамбль FeMusa. Рашидова является лауреатом международных конкурсов и фестивалей "Специальный приз", Международного конкурса скрипачей имени И. Менухина, премии международного музыкального конкурса в Кенте (Англия), удостоена почетного диплома Международного конкурса скрипачей имени Г. Венявского в Люблине (Польша).

