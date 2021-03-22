Самед Вургун в памятниках, картинах, марках ... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

Можно ль душу из сердца украсть? - Никогда!

Ты - дыханье мое, ты - мой хлеб и вода!

Предо мной распахнулись твои города...

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,

Азербайджан, Азербайджан!

21 марта исполнилось 115 лет выдающемуся азербайджанскому поэту, драматургу и общественному деятелю Самеду Вургуну, сообщает Trend Life.

Самед Вургун (Самед Юсиф оглы Векилов) родился в 1906 году в селении Юхары Салахлы Газахского района. Учился в Газахской учительной семинарии, Московском государственном университете, Азербайджанском педагогическом институте. Он был первым народным поэтом Азербайджана, председателем Союза писателей страны, академиком Академии наук Азербайджана, вице-президентом академии. Дважды лауреат Государственной премии СССР, кавалер двух орденов Ленина и других государственных наград.

Самед Вургун – творец, отдавший поэзии всего себя, без остатка. Поэт выбрал себе псевдоним Вургун, и это не случайно. Он был влюблен – в Родину, родную землю, во всю красоту мира, в людей с добрым сердцем.

Я полюбил человека и природу

В миг, когда взял в свои руки перо…

Самед Вургун - автор более двухсот стихотворений, поэм, пьес и драматических произведений, по его произведениям сняты фильмы и поставлены спектакли. Он также перевел на азербайджанский язык ряд произведений мировых классиков. Поэт скончался 27 мая 1956 года, похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

В честь Самеда Вургуна названы улица в Москве, библиотека в Киеве, техникум в Софии, школа в Душанбе и т.д. В 1976 году композитор Рауф Гаджиев создал кантату, посвященную видному поэту. Создано множество его портретов, памятников, бюстов, скульптур, выпущены юбилейные монеты. В Гахе действует Музей Самеда Вургуна, в Баку - его Дом-музей, в родном селе Юхары Салахлы - Дом поэзии Самеда Вургуна. Во всех районах Азербайджана его имя носят десятки школ, домов культуры, улиц, парков, кинотеатры и т.д.

Парк и памятник Самеда Вургуна в Баку

Памятник Самеда Вургуна в Киеве

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна

В 1976 и 2006 годах были выпущены почтовые марки, посвященные поэту

Танкер "Самед Вургун"

(Автор: Вугар Иманов)