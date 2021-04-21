Горячая азербайджанка, или Путь от рояля в горах Шеки к мировой славе…Тамилла Махмудова

БАКУ /Trend Life/ - "Я всегда была и продолжаю оставаться горячей азербайджанкой, и горжусь, что уже много лет достойно представляю в России нашу нацию. И когда на мои выступления приходит много публики, меня ценят и уважают, это моя гордость и радость! Мой небольшой вклад в пропаганду моей Родины!", - говорила всемирно известная пианистка Тамилла Махмудова, которая хотя и прожила большую часть своей жизни в Москве, внесла большой вклад в развитие советского, российского и азербайджанского музыкального искусства, никогда не теряла связи со своей родиной, концертировала в Азербайджане.

"Обычно исполнители гордятся тем, что выступали в лучших концертных залах Европы и Америки, а я, испытав все это, радуюсь тому, что играла в сельских клубах почти во всех районах Азербайджана. Там, где подчас и рояля-то не было - приходилось снимать панели с обычных пианино, лишь бы не обидеть отказом людей, которые ждали встречи с пианисткой и произведениями композиторов-гениев. Я азербайджанка, все, что связано с моей родиной, меня очень волнует. Каждый раз, приезжая в Баку и видя в окно самолета нефтяные вышки с бурыми лужицами вокруг них, обязательно ощущаю комок в горле и вытираю наступившие на глаза слезы. И кроме крыльев самолета, меня несут и какие-то собственные крылья – это, конечно же, от предвкушения встречи с родным Баку, с дорогими земляками".

Представляем читателям Trend Life материал об этой удивительной женщине, которой сегодня исполнилось бы 90 лет…

Народная артистка Азербайджана и заслуженная артистка России, кавалер ордена "Шохрат" Тамилла Махмудова прожила яркую и плодотворную жизнь, вписав свое имя в историю мирового фортепианного искусства.

Тамилла Махмудова родилась 21 апреля 1931 года в Баку в семье известного хирурга Заида Махмудова. Семья была очень музыкальна – отец мастерски владел таром, а мама хорошо пела. Причем ее дядя (младший брат отца) был один из основателей азербайджанской советской комедии, драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств Сабит Махмудов, которого все знали как - Сабит Рахман. Сын Сабита Рахмана - Эмин Сабитоглу – композитор, автор многих известных азербайджанских песен и музыки к фильмам, народный артист. И дети Тамиллы Заидовны стали успешными и творческими людьми: сын в области журналистики, а дочь – музыкант-концертмейстер.

Впервые Тамилла Махмудова увидела и на всю жизнь полюбила рояль немецкой фирмы Offengerr в двухлетнем возрасте в доме своего деда в городе Шеки, откуда берет начало род ее отца. Этот дом стал впоследствии Домом-музеем Сабита Рахмана

"Спустя много лет, когда мне было уже 73 года, я была снова в этом доме и увидела этот рояль… Я плакала! Он уже не играет, но, по-моему, рояль меня узнал. Вообще непонятно, зачем мой дедушка в 1912 году вез в Шеки, в горы, где 700 метров над уровнем моря, этот рояль? Но именно это многое предопределило в нашей семье..."

Детство выдалось нелегким для Тамиллы. Хотя благодаря своему таланту была принята в десятилетнюю Бакинскую музыкальную школу для одаренных детей при Азербайджанской консерватории, но в 11 лет потеряла отца. Добровольцем отправился на фронт военным хирургом и погиб, спасая солдат и офицеров в первый же год войны. И юная Тамилла стала, по существу, кормилицей семьи.

"Директор нашей школы Койкеб Сафаралиева была депутатом Верховного Совета Азербайджана и добилась, чтобы нам, отличникам, платили стипендии по 175 рублей, это было очень много. Также мы получали рабочую карточку второй категории. Карточку первой категории получали рабочие на предприятиях, моя мама не работала и имела иждивенческую карточку. Кроме того, нас, учащихся, подкармливали, мы были прикреплены к столовой какого-то предприятия и после уроков нам в наши маленькие керамические плошечки выдавали кашу. В школе мы были очень загружены: кроме общеобразовательных, у нас было еще 9 музыкальных предметов. В 13 лет я уже занимались репетиторством, у меня было две ученицы. Это было, когда папа погиб, мама осталась без работы, и я давала уроки. Одна из девочек расплачивалась не деньгами, а мясом... (смеется). Для нашей семьи, состоявшей из четырех человек (с нами жили тетя и ее сын), тогда это была роскошная жизнь. Когда у меня был семидесятилетний юбилей, ко мне подошла седая женщина и говорит: "Ты меня помнишь?". Оказалось, это та самая шестилетняя девочка, которой я преподавала".

Замечательный педагог по музыке Койкеб Сафаралиевой смело доверяла ей исполнение на публике сложных музыкальных произведений, а также первое исполнение многих произведений, ставших впоследствии классикой азербайджанской музыки. В 11 лет Тамилла выступила с филармоническим оркестром, великолепно исполнив Второй концерт Листа, который посвятила своему погибшему отцу. В 13 лет уже выступает с сольными концертами, а в 14 - даёт свой первый сольный концерт в сопровождении Большого симфонического оркестра под управлением Лео Гинзбурга, выступала на публике с оркестром Азгосфилармонии с дирижерами Ниязи, Чингизом Гаджибековым. В 15 лет стала работать на Бакинском радио – аккомпанировала при проведении занятий утренней гимнастикой, а в 16 лет была официально принята на работу. Тогда не было магнитофонных записей, и каждое утро без выходных нужно было выходить в эфир. В 18 лет уехала в Москву, где с отличием окончила Государственную консерваторию имени Чайковского (поступила сразу на второй курс) и аспирантуру по классу профессора Якова Зака.

"Это Кейкеб ханум я обязана тем, что, упорно разучивая в однокомнатной квартирке в Ичери шехер все новые опусы, оттачивала каждую деталь в ее классе, под ее чутким, заботливым руководством. Именно благодаря этому практически в детстве я была признана бакинским бомондом одной из самых талантливых учениц музыкальной «десятилетки», а потом и студентки консерватории. Тогда меня и послали продолжать учебу в Московской консерватории"

Во время учебы в аспирантуре начала концертную деятельность солисткой Гастрольбюро СССР. В 1955 году в составе делегации СССР молодая пианистка на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве стала одной из сенсаций международного форума. Имя Тамиллы Махмудовой почти полвека не сходило с афиш СССР, России, многих стран мира. Она выступала с сольными концертами и лучшими коллективами мира, покоряя Европу, Азию, Африку и Америку. Выступала с более 140 дирижерами, среди которых маэстро с мировыми именами - Кирилл Кондрашин, Геннадий Рождественский, Дмитрий Китаенко (Россия), Вероника Дударова (Азербайджан-Россия), Роланд Фрайтцицер (Австрия), Андеас Паридис (Греция), Иноуе (Япония).

Концерты неизменно сопровождались аншлагами. В ее репертуар входили самые сложные и виртуозные произведения западно-европейской и русской классики. Но особое место в ее концертных программах всегда занимала музыка азербайджанских классиков Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Солтана Гаджибекова, Арифа Меликова и других, а также народные песни.

"Я еще училась в аспирантуре, а у меня было много гастролей - и по Союзу, и за рубежом. Я была в тридцати пяти странах с концертами. Да, была масса интересных впечатлений. Например, в Объединённых Арабских Эмиратах я была первой артисткой от СССР. Помню, пришла такая роскошная публика, дипломаты, наследный принц. Для того, чтобы концерт был эффектней, параллельно с моей игрой был представлен видеоряд. Когда я играла азербайджанскую народную песню "Küçələrə su səpmişəm", с экрана извергались реки и водопады. Это было потрясающе! Я всегда на всех гастролях отмечала, что представляю мусульманскую республику Советского Союза. В Индии я была два раза, встречались с Джавахарлал Неру, Индирой Ганди, выступала с концертами".

Тамилла Махмудова также писала статьи о музыке, рецензии на концерты, рассказы о творчестве композиторов, выпустила книгу воспоминаний "Музыкальные перекрестки", была профессором музыкального факультета Московского государственного педагогического университета. Ее ученики работают во многих музыкальных коллективах и учреждениях России и других стран. Но лишь благодаря таланту невозможно достичь высот в любой сфере, главное – это трудолюбие и настойчивость, даже вопреки всем трудностям жизни. Тамилла ханум несколько раз переносила операции, но каждый раз возвращалась.

"Мне не понятно, как могут некоторые Богом данный талант растрачивать в сетованиях о том, что кто-то чего-то им не додал. Я бралась за любую работу, и благодарна судьбе за то, что она закалила меня, сделала бойцом. Представьте, через 14 дней после операции, вопреки утверждениям врачей, что с фортепиано мне придется "завязать", я стала играть! Я перенесла еще четыре сложнейших операции, три года почти не могла ходить, но никогда не сетовала на судьбу и самозабвенно занималась любимым делом..."

(Автор: Вугар Иманов)