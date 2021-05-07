Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО)

Культура 7 мая 2021 22:00 (UTC+04:00)
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 70 лет – это время, когда истины жизни открыты, и не страшна никакая беда, и это лишь цифры, а оптимизм и уверенность в себе говорят о том, что хочется по прежнему творить, считает заслуженный актер Азербайджана Вагиф Керимов, сообщает Trend Life.

Вагиф Керимов актер особенный, потому что прославился не игрой на бакинская сценах, а в региональных театрах. На протяжении 50-летней творческой жизни играл на сценах Мингячевирского государственного драматического театра, Сумгайытского государственного музыкального драматического театра и Иреванского государственного драматического театра. Снялся в около 20 фильмах и сериалах, среди которых "Susmuş vicdan", "Hücum", "Sovqat", "Dolu", "İmtahan" и т.д., в том числе в картинах "Мосфильма" и "Свердловской киностудии".

А совсем недавно снялся в одной из главных ролей российско-сирийского фильма "Пальмира", основанного на реальных событиях, когда отец старается спасти свою дочь, завербованной террористами и сбежавшей в Сирию. Мировая премьера фильма режиссера Ивана Болотникова состоялась в октябре 2020 года на 25-м Международном кинофестивале в Пусане, и ныне успешно представлена в российском кинопрокате. Съемки с участием актеров из России, Сербии, Сирии, Литвы и Венгрии проходили в Дагестане, Санкт-Петербурге, Турции и Сирии. Международный проект посвящен борьбе с терроризмом. Вагиф Керимов потрясающе сыграл роль главаря банды сирийских террористов Абу Дуджана, который готовил "камикадзе", в том числе с привлечением женщин и детей.

Актер знаком с войной не понаслышке, он - ветеран первой Карабахской войны, в начале 90-х воевал с армянскими агрессорами на Муровдаге, на Агдамском направлении и т.д., был командиром разведки и батальона, тяжело ранен и до сих пор носит осколок в своем теле.

От имени АМИ Trend поздравляем Вагифа Керимова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)

Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Image
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Госдеп опроверг сообщения о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном
Госдеп опроверг сообщения о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На Кубке мира в Баку сложность моих упражнений выше, чем в двух предыдущих соревнованиях – азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова Общество 22:44
Увеличены средства, перечисляемые в казну прокуратуры Политика 22:28
Члены семей шехидов не будут платить за участие во вступительных экзаменах в вуз Политика 22:22
Будет создана информационная система «Электронная прокуратура» – Указ Политика 22:21
Посольство Азербайджана осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года Политика 22:14
Белый дом назвал хорошим знаком непрямые контакты США с Ираном Ядерная программа 22:03
Ветеран Карабахской войны, заслуженный актер Вагиф Керимов отмечает юбилей (ФОТО) Культура 22:00
Свыше 3 млн просмотров в Twitter интервью Президента Ильхама Алиева BBC – яркое проявление международного внимания – депутат Политика 21:48
Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным в июне США 21:35
Интервью, которое не забывается - миллионы смотрят разгром, который устроил журналистке BBC Президент Ильхам Алиев Политика 21:23
Усовершенствована структура ведомств, подчиненных Минсельхозу Азербайджана Экономика 21:15
В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению кибербезопасности – Лаборатория Касперского ИКТ 21:02
Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира в Баку в программе с пятью мячами Общество 20:46
Нас всех переполняли положительные эмоции – команда Азербайджана в групповых упражнениях Общество 20:40
В Азербайджане частично возобновляется очное обучение Общество 19:47
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 19:42
На Национальной арене гимнастики проходят выступления групповых команд в рамках Кубка мира в Баку (ФОТО) Общество 19:20
Деятелям искусства предоставлены премии Президента Азербайджана Политика 19:07
Деятелям культуры предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана Политика 19:05
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом Общество 18:44
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем Общество 18:39
Вице-спикер парламента Армении случайно включил голосовое сообщение от Пашиняна Армения 18:30
Поступления от таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли почти наполовину Бизнес 18:23
Поступления в Госбюджет Азербайджана по линии ГТК сократились Бизнес 18:22
В Армении сокращается численность населения Армения 18:15
IFC готова поддержать Азербайджан в энергетическом переходе – директор Энергетика 18:12
Кубок мира в Баку - итоги выступления азербайджанских гимнасток в упражнении с обручем и мячом (ФОТО) Общество 18:10
В Азербайджане обсудили национальные приоритеты социально-экономического развития Политика 17:56
С Зохрой Агамировой у нас очень хорошие дружеские отношения – итальянская гимнастка Общество 17:54
Лучшие моменты первого дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 17:50
В Саудовской Аравии не пустят на работу не привитых от коронавируса Арабские страны 17:48
Улица в Баку названа именем генерала Полада Гашимова Общество 17:46
Число рабочих мест в США возросло в апреле на 266 тыс., что гораздо ниже прогнозов США 17:43
Обнаружено тело еще одного азербайджанского военнослужащего, считавшегося пропавшим без вести Азербайджан 17:41
Ашдодский порт просит у "Гистадрута" разрешение нанять 100 временных рабочих для ликвидации затора Израиль 17:40
Аббас Аракчи: Обеспечение интересов иранского народа — главный приоритет на переговорах в Вене Ядерная программа 17:37
Экологичные моющие средства будут выпускаться в Грузии Грузия 17:27
Азербайджан увеличил экспорт алюминия и изделий из него почти вдвое Бизнес 17:26
В 2020 г. на долю людей пришлось почти 63% всего интернет-трафика ИКТ 17:24
ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии Бизнес 17:18
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС Транспорт 17:14
Литовская гимнастка: Кубок мира в Баку – самое долгожданное соревнование Общество 17:07
Названо число иранских компаний, зарегистрированных в Турции с начала 2021 г. Турция 16:58
ЕС продолжит свою деятельность в Азербайджане по направлениям зеленой экономики - глава представительства Энергетика 16:49
Интервью Президента Ильхама Алиева набрало в Twitter свыше 3 млн просмотров (ВИДЕО) Политика 16:46
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:45
В Азербайджане выявлено 722 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 854 человека Общество 16:40
Уверен, в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки - глава представительства ЕС в Азербайджане Политика 16:29
РФ и Израиль намерены активизировать экономические связи — Кремль Россия 16:22
При организации Фонда Гейдара Алиева в Шуше пройдет музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" Политика 16:20
В Азербайджане началась подготовка к полуфиналу конкурса Yüksəliş Общество 16:17
Государственная электросистема Грузии планирует выпустить облигации Энергетика 16:13
Авиакомпания Qatar Airways возобновляет полеты из Дохи в Баку Транспорт 16:09
Организационный комитет Кубка мира в Баку безупречно выполняет свою работу – венгерская гимнастка Общество 16:06
Арестованы лица, состоявшие в незаконных вооруженных формированиях – СГБ Азербайджана (ВИДЕО) Происшествия 16:02
В Университете АДА прошла выставка и торжественная презентация книги "Ахмедия Джабраилов 100" (ФОТО) Социум 15:52
Перенеси свои кредиты в Yelo Bank и уменьши месячные выплаты Экономика 15:51
В Азербайджане проходит олимпиада по русскому языку, посвященная Году Низами Гянджеви Социум 15:50
Скончался народный поэт Азербайджана Муса Ягуб Социум 15:44
«Диалоги о культуре» - взгляд на азербайджанское кино из-за рубежа (Баку-Москва- Париж) (ВИДЕО) Политика 15:32
Россия с начала года снизила производство золота на 4,6% Россия 15:26
Азербайджан поставил на зарубежные рынки фрукты и овощи почти на $100 млн Бизнес 15:25
VISA и ЦБА подписали соглашение в связи с развитием безналичных платежей в Азербайджане Экономика 15:24
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО) Общество 15:10
ВБ планирует выдать кредит на дорожный проект в Азербайджане Экономика 15:07
Иран увеличивает импорт мебели и древесины из Турции Турция 15:07
Премьер Грузии назначил спецсоветника по вопросам привлечения иностранных инвестиций Грузия 15:06
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро повысился Израиль 15:03
Стоимость нефти слабо снижается на опасениях за спрос Энергетика 14:59
Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана Политика 14:57
В Национальной арене гимнастики в Баку самые лучшие условия – спортсменка из Узбекистана Общество 14:53
AzerGold назвала победителя тендера на установку программного обеспечения Бизнес 14:52
Планируется вывод азербайджанских миротворцев из Афганистана - минобороны Политика 14:41
В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже Армения 14:33
Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды – Исмаил Исмайлов Общество 14:31
Чистая прибыль Adidas подскочила в 18 раз Европа 14:29
В субботу в Баку будет до 20 градусов тепла Общество 14:12
В одном из районов Баку отремонтируют проезжую часть ряда улиц (ФОТО) Экономика 14:05
«Узбекнефтегаз»: В Бухаре суточный объём добычи природного газа увеличено на 150 тысяч кубометров Узбекистан 14:02
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции Общество 13:51
Ариф Гулиев похоронен на бакинском кладбище "Гурд Гапысы" Общество 13:44
В городе Шуша откроется филиал Агентства DOST Общество 13:40
Минэкологии Азербайджана подало в суд на "Азерсу" Общество 13:40
На Каспии произошло землетрясение Общество 13:39
Назван объем прибыли нефтехимического комплекса SOCAR в I квартале 2021 г. Энергетика 13:36
В Азербайджане показатель выздоравливаемости от коронавируса превышает 90% Общество 13:29
В Азербайджане формируется перспективный промышленный комплекс Бизнес 13:24
Установлена личность еще одного без вести пропавшего азербайджанского военнослужащего Общество 13:08
Азербайджан стал важным международным транспортным узлом - глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ФОТО) Транспорт 13:05
Выступать на соревнованиях Кубка мира в Баку очень волнительно и приятно – польская гимнастка Общество 12:55
МИД Канады приветствует освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих Политика 12:53
Саудовская Аравия погасит кредиты более 150 жителей королевства, оказавшихся в тюрьме за долги Арабские страны 12:47
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело тренинги для женщин-предпринимателей (ВИДЕО) Экономика 12:45
Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО) Происшествия 12:39
Petkim довел производственные мощности до 92% Энергетика 12:36
Новое назначение в AccessBank-е: Турал Фейзуллаев – Глава Юридического Департамента банка Общество 12:36
Менее трети родителей в США готовы немедленно вакцинировать своих детей от COVID-19 США 12:35
AzEduNet поддержит учеников с ограниченными возможностями в обучении Общество 12:35
В мечетях Азербайджана не будет праздничного намаза - Управление мусульман Кавказа Общество 12:33
В Азербайджане не выявлен "индийский" штамм COVID-19 – TƏBİB Общество 12:32
Все новости