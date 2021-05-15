Фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша подарил всем невероятные, прекрасные эмоции – народный артист Гаджи Исмаилов

БАКУ /Trend Life/ - Два потрясающих дня музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного Фондом Гейдара Алиева в городе Шуша, подарили всем невероятные, прекрасные эмоции.

Об этом сказал Trend Life народный артист, заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, известный актер театра и кино Гаджи Исмаилов, который был гостем фестиваля.

«Фестиваль подарил невероятные эмоции - мы насладились всем богатством, многообразием, красотой нашей культуры. Чувства, эмоции, которые нас охватывали, невозможно описать словами, все испытывали большую гордость. Я был в городе Шуша 45 лет тому назад, и тогда не смог в полной мере посмотреть город. Но в этот раз у меня была замечательная возможность насладиться красотой, уникальной природой города Шуша. Это дивный край, жемчужина Азербайджана, этот край очаровывает», - отметил народный артист Азербайджана.

Гаджи Исмаилов подчеркнул, что проведение фестиваля «Харыбюльбюль» является значимым событием.

«Поехать в город Шуша, находиться на Джыдыр дюзю – это невероятное счастье. Через 28 лет мы вновь ступили на нашу землю. Приехав в город Шуша, еще раз испытали огромное чувство гордости за нашу страну. Доблестная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева освободила наши земли, прогнав с них оккупанта», - добавил актер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)