Как на бакинском небосводе зажигаются новые звезды (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Лето начинается с замечательного праздника - Международного дня защиты детей.
На этот раз в рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") состоялся праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате, сообщили Trend Life в филармонии.
Внимание филармонии к творчеству юных талантов всегда было лучшим подарком, стимулом для подрастающего поколения достичь своей мечты, учиться и развивать способности.
На афише праздничного концерта значатся имена лауреатов республиканских и международных конкурсов: скрипачки Суры Гасанлы, пианистов – Ясемен Умудовой, Фарах Алиевой, Джамили Рагимовой, Айтадж Мирили, Айтадж Велизаде, Айлы Панаховой, Зумруд Ализаде, Мехин Залыевой.
Юные музыканты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, который вносит свой вклад в дело пропаганды и популяризации музыкального искусства, всегда поддерживает новые таланты, представляя их творчество широкой аудитории слушателей.
Говоря о выступлении юных солистов, безусловно, нужно отметить, высокий уровень исполнительского мастерства и тонкий музыкальный вкус.
Проект Gənclərə dəstək, как и прежде, продолжает зажигать новые звезды на небосклоне национального музыкального искусства.
Отметим, что автором идеи проекта Gənclərə dəstək является директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, а координатором – музыковед Айла Керимова-Закария.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)