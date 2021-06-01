Как на бакинском небосводе зажигаются новые звезды (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Лето начинается с замечательного праздника - Международного дня защиты детей.

На этот раз в рамках проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") состоялся праздничный концерт, посвященный этой знаменательной дате, сообщили Trend Life в филармонии.

Внимание филармонии к творчеству юных талантов всегда было лучшим подарком, стимулом для подрастающего поколения достичь своей мечты, учиться и развивать способности.

На афише праздничного концерта значатся имена лауреатов республиканских и международных конкурсов: скрипачки Суры Гасанлы, пианистов – Ясемен Умудовой, Фарах Алиевой, Джамили Рагимовой, Айтадж Мирили, Айтадж Велизаде, Айлы Панаховой, Зумруд Ализаде, Мехин Залыевой.

Юные музыканты выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, который вносит свой вклад в дело пропаганды и популяризации музыкального искусства, всегда поддерживает новые таланты, представляя их творчество широкой аудитории слушателей.

Говоря о выступлении юных солистов, безусловно, нужно отметить, высокий уровень исполнительского мастерства и тонкий музыкальный вкус.

Проект Gənclərə dəstək, как и прежде, продолжает зажигать новые звезды на небосклоне национального музыкального искусства.

Отметим, что автором идеи проекта Gənclərə dəstək является директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, а координатором – музыковед Айла Керимова-Закария.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)