В Баку представлена глобальная кампания «Мир во имя культуры» (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку представлена инициированная Министерством культуры Азербайджана глобальная кампания "Мир во имя культуры" (Mədəniyyət naminə sülh / Peace4Culture), сообщает Trend Life.

На мероприятии состоялось панельное обсуждение с участием министра культуры Азербайджана Анара Керимова и Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса. Модератором мероприятия выступил руководитель аппарата Министерства культуры Азербайджана Васиф Эйваззадe.

В своем выступлении министр культуры Анар Керимов отметил, что Азербайджан всегда придерживался и продолжает придерживаться принципов мира, безопасности, международных законов, и придерживается не на словах, а посредством конкретных инициатив.

Министр подчеркнул, что "Бакинский процесс", инициированный в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стал уникальной глобальной платформой.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в ходе панельного обсуждения поделился своим мнением касательно глобальной кампании "Мир во имя культуры" и высоко оценил данную инициативу.

Далее Анар Керимов и Мигель Анхель Моратинос ответили на вопросы участников мероприятия.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос рассказал о своем визите в освобожденные от армянской оккупации Агдам и Физули. Он подчеркнул, что на этих территориях ничего не осталось, что там нет инфраструктуры, домов, и это ужасные разрушения.

Отметим, что основной целью глобальной кампании "Мир во имя культуры" является доведение до мировой общественности информации о текущей ситуации на деоккупированных территориях Азербайджана, состоянии разрушенной инфраструктуры и фактах уничтожения культурного наследия, а также признание ситуации политической и культурной элитой мира.

В рамках кампании планируется пригласить в освобожденные от оккупации города Азербайджана официальных лиц, дипломатов, общественно-политических деятелей, видных деятелей науки, культуры и искусства, представителей СМИ из разных стран мира и международных организаций и озвучить на фоне разрушенных территорий призывы к миру.

Глобальная кампания "Мир во имя культуры" открыта для международных организаций и зарубежных стран, местных и международных неправительственных организаций, бизнес-структур.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)