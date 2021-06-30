В Шеки прошел праздничный вечер в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева города Шеки прошло праздничное мероприятие, посвященное Году Низами Гянджеви и 880-летию великого азербайджанского поэта и философа, сообщает Trend Life.

В рамках мероприятия была представлена экспозиция “Nizami Gəncəvi-880” с созданными в XV–XVIII вв. миниатюрами к “Хамсе” поэта, ныне воплощенными молодыми художниками со своим видением и интерпретацией.

В художественно-публицистической части мероприятия выступившие отметили, что великий лидер Гейдар Алиев с особым вниманием относился к творчеству Низами. В 1981 году на высоком уровне было отмечено 840-летие поэта. В честь 850-летия поэта 1991 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Низами. Грандиозными мероприятиями в Азербайджане, Италии, Франции, Индии, России и других странах мира было отмечено 870-летие Низами Гянджеви. Был представлен доклад "Великий лидер Гейдар Алиев и пропаганда наследия Низами Гянджеви", видеоматериал, книги, прочитаны стихи из "Хамсэ" (Пятерица) – памятника национальной литературы, включающего пять поэм: "Сокровищницу тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Повествование об Искандере" и "Лейли и Меджнун". Молодые актеры Шекинского государственного драматического театра показали сценки из "Хамсэ".

(Автор: Вугар Иманов)