Последний визит Владимира Меньшова в Баку: Путь к мировой славе с Ичери шехер и исполнение мечты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, лауреат премии "Оскар", известный режиссер, сценарист, продюсер и актер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщает Trend Life.

Владимир Меньшов был любим миллионами, в том числе в Азербайджане, откуда он был родом. В последний раз Владимир Меньшов был в Баку в начале апреля 2019 года в рамках проекта "Дни ВГИКа в странах СНГ", посвященного празднованию 100-летия Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

В киноцентре "Низами" состоялся творческий вечер Владимира Меньшова, который мастер начал с воспоминаний о детских годах в Баку, где родился 17 сентября 1939 года. Отец – Валентин Меньшов (1912-1974), был моряком, потом работал в НКВД (кавалер Ордена Красной Звезды), мать – Антонина Меньшова (Дубовская, 1905-1964), оба уроженцы Астраханской области. В Баку отец Владимира был переведен во долгу военной службы. Сестра Ирина также родилась в Баку в 1941 году.

"Жили мы в Крепости (прим. – Ичери Шехер), рядом с Девичьей башней, потом переехали в дом на проспекте Сталина (ныне – проспект Нефтяников), там прожили года два. Я даже помню, как пленные немцы строили Дом правительства, а мы, пацаны, бегали к ним обменивать хлеб на незамысловатые деревянные игрушки. Жизнь тогда была замешана очень круто. В Баку я пошел в первый класс, но проучился, наверное, всего неделю, так как отца перевели работать в Архангельск, и мы уехали", – рассказал народный артист России.

В ходе вечера зрителям была предоставлена возможность задать вопросы Меньшову. Среди них были вопросы и о том, какую роль сыграл город Баку в жизни мастера кино. Так, на вопрос, считает ли Владимир Меньшов своей родиной Азербайджан, режиссер ответил: "Конечно, я здесь родился".

Владимир Меньшов рассказал, что период жизни в Баку у него делится на два этапа: первый – детство, а вот второй – юность, и именно тогда осуществилась его заветная мечта.

"У меня тогда был период в жизни, когда я долго поступал, и только с четвертой попытки мне удалось поступить, но не во ВГИК, а на актерский факультет Школы-студии МХАТ. Я настолько был уверен, что ничем другим кроме кино заниматься не должен, что даже не пробовал поступать в другие вузы. В перерывах я работал и приобрел несколько профессий: работал токарем в Астрахани, потом в Воркуте на шахте, а затем уехал в Баку, устроился водолазом на катер.

Так что, кроме первых восьми лет жизни в Баку, у меня был ещё один незабываемый год молодости, когда я работал матросом на Каспии. Я был уже довольно взрослым парнем и воспринимал жизнь на другом уровне. Я тогда оставался у своих тетушек, мы жили в районе Монтино – недалеко от завода имени Шмидта, на котором работали все мои родственники мужского пола. После рабочего дня за большим столом у нас дома засиживались целые бригады. Эти посиделки были в чистом виде иллюстрацией к лозунгу о дружбе советских народов. Непременно звучал тост за дружбу, потому что за столом сидели представители почти всех национальностей СССР.

Именно из Баку я отправился в Москву и после четвёртой попытки поступил в Школу-студию МХАТ. Была у меня внутри надежда, что родные края помогут мне. Одним словом, Баку дал мне не только жизнь, но и помог исполнить свою мечту", – подчеркнул он.

Владимир Меньшов выразил радость тому, что именно в киноцентре "Низами" проходит его творческий вечер. Именно здесь он провел немало счастливых минут, посмотрев премьеры известных кинокартин.

"Впечатления от визита самые разные, они начинаются с этого кинотеатра, в котором я провел немало счастливых минут, смотрел фильмы. Но, в принципе, узнать город очень трудно, сейчас здесь построены изумительно красивые здания. Люблю этот город, тут тепло, у меня тут живут родные. Здесь друзья – Эльдар Гулиев, с которым мы 60 лет назад поступали во ВГИК, и оба провалились. Но он на следующий год поступил, а я еще попытки предпринимал. Есть и новые друзья – замечательный режиссер Вагиф Мустафаев, его я приметил еще на Высших режиссерских курсах. Сейчас Вагиф – маститый режиссер", – сказал народный артист России.

В ходе встречи были продемонстрированы фрагменты из фильмов режиссера. Несмотря на то, что каждый кадр, каждую реплику в этих лентах зрители знают наизусть, все равно они смотрели отрывки с неподдельным интересом и полнейшим погружением в киноисторию. На мероприятии Владимир Меньшов много рассказывал о своей жизни, о кино, о творческом процессе. Диалог с бакинскими зрителями получился живым и душевным…

Светлая память Мастеру!

Владимир Валентинович Меньшов (17 сентября 1939, Баку – 5 июля 2021, Москва) – советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации "Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит" (1981). Являлся членом попечительского совета ВГИКа, членом правления "Мосфильма", членом Союза кинематографистов РФ. В декабре 2010 года был избран председателем Общественного совета при ФСИН России. Как актер, режиссер и продюсер принимал участие в более ста проектах

(Автор: Вугар Иманов)