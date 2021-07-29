Сейрану Сахавету вручили награду "Низами Гянджеви"
БАКУ /Trend Life/ - Видный азербайджанский писатель Сейран Сахавет удостоен награды "Низами Гянджеви" Союза писателей Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой союз.
Награду ему вручил народный писатель, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев.
Поздравляя Сейрана Сахавета с наградой, Анар Рзаев пожелал ему новых творческих успехов. В свою очередь, Сейран Сахавет выразил признательность руководству Союза писателей за высокую оценку его деятельности.
Отметим, что Сейран Сахавет является прославленным представителем современной азербайджанской прозы. Основу его произведений составляют извечные темы человека, любви, Родины и т. д.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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