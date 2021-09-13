OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы и деятели искусства из России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана, известные солисты из Франции, Великобритании и Германии выступили на первом Международном каспийском фестивале классической музыки OperaFirst в Астрахани, который проходил на протяжении трех дней, сообщает Trend Life.

Главным событием OperaFirst. Astrakhan 2021 стал дебют симфонического оркестра прикаспийских стран, который был сформирован специально для фестиваля культурным фондом Music Entertainment. Коллектив возглавил руководитель симфонического оркестра Ленинградской области РФ, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. В новый коллектив влились 60 виртуозов, первой скрипкой стал азербайджанский музыкант Теймур Усубов. Он входит в состав группы первых скрипок Государственного академического Большого театра России.

Нашу страну в новом оркестре также представили кларнетист Азербайджанского государственного симфонического оркестра Мамед Раджабли и молодая виолончелистка, студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Русала Гусейнзаде.

Гала-концерт фестиваля прошел на Соборной площади Астраханского Кремля. Для зрителей прозвучали камерные и симфонические музыкальные произведения, а также знаменитые арии, которые исполнили лучшее колоратурное сопрано мира Элизабет Видаль (Франция), солист "Метрополитен-опера" и "Ковент-Гарден" Сергей Лейферкус (Россия-Португалия), солистка Государственной Берлинской оперы Анна Самуил (Германия) и другие. Музыкальная программа также сопровождалась театрализованными постановками, модным дефиле и световым шоу.

Напомним, что на открытии был представлен концерт, посвященный известному композитору и пианистке, председателю Союза композиторов Азербайджана, народной артистке Фирангиз Ализаде. На сцене Астраханской государственной филармонии было исполнено произведение Фирангиз Ализаде "Метаморфозы" для струнного оркестра при участии французской оперной дивы Элизабет Видаль.

Фестиваль был организован при содействии правительства Астраханской области РФ, министерства культуры и туризма региона и фонда Music Entertainment в партнерстве с Астраханской филармонией, Астраханским театром оперы и балета и международной образовательной платформой [email protected] при поддержке благотворительного фонда "Лукойл".

(Автор: Вугар Иманов)