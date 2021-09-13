OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 13 сентября 2021 15:31 (UTC+04:00)
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы и деятели искусства из России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана, известные солисты из Франции, Великобритании и Германии выступили на первом Международном каспийском фестивале классической музыки OperaFirst в Астрахани, который проходил на протяжении трех дней, сообщает Trend Life.

Главным событием OperaFirst. Astrakhan 2021 стал дебют симфонического оркестра прикаспийских стран, который был сформирован специально для фестиваля культурным фондом Music Entertainment. Коллектив возглавил руководитель симфонического оркестра Ленинградской области РФ, народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. В новый коллектив влились 60 виртуозов, первой скрипкой стал азербайджанский музыкант Теймур Усубов. Он входит в состав группы первых скрипок Государственного академического Большого театра России.

Нашу страну в новом оркестре также представили кларнетист Азербайджанского государственного симфонического оркестра Мамед Раджабли и молодая виолончелистка, студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Русала Гусейнзаде.

Гала-концерт фестиваля прошел на Соборной площади Астраханского Кремля. Для зрителей прозвучали камерные и симфонические музыкальные произведения, а также знаменитые арии, которые исполнили лучшее колоратурное сопрано мира Элизабет Видаль (Франция), солист "Метрополитен-опера" и "Ковент-Гарден" Сергей Лейферкус (Россия-Португалия), солистка Государственной Берлинской оперы Анна Самуил (Германия) и другие. Музыкальная программа также сопровождалась театрализованными постановками, модным дефиле и световым шоу.

Напомним, что на открытии был представлен концерт, посвященный известному композитору и пианистке, председателю Союза композиторов Азербайджана, народной артистке Фирангиз Ализаде. На сцене Астраханской государственной филармонии было исполнено произведение Фирангиз Ализаде "Метаморфозы" для струнного оркестра при участии французской оперной дивы Элизабет Видаль.

Фестиваль был организован при содействии правительства Астраханской области РФ, министерства культуры и туризма региона и фонда Music Entertainment в партнерстве с Астраханской филармонией, Астраханским театром оперы и балета и международной образовательной платформой [email protected] при поддержке благотворительного фонда "Лукойл".

(Автор: Вугар Иманов)

OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан и Таджикистан обсудили возможность создания совместных предприятий
Азербайджан и Таджикистан обсудили возможность создания совместных предприятий
Минобороны России передало армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин
Минобороны России передало армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин
Иран рассчитывает, что на полях саммита ШОС в Душанбе состоится встреча Путина и Раиси
Иран рассчитывает, что на полях саммита ШОС в Душанбе состоится встреча Путина и Раиси
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Общество 15:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15:37
В Азербайджане выявлено еще 1 157 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 065 человек Общество 15:35
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:31
Сборы по добровольному life-страхованию в Азербайджане выросли более чем на 20% Финансы 15:31
Шуша – символ Победы Общество 15:31
Джонсон встретится с Байденом в ходе поездки в Нью-Йорк для участия в ГА ООН Европа 15:27
Внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на 20% Бизнес 15:26
88-я страница Арифа Меликова... История и современность Культура 15:23
В двух районах Азербайджана будет пробурено 16 субартезианских скважин – Распоряжение Политика 15:22
Лидер Египта и премьер Израиля проводят встречу в Шарм-эш-Шейхе Израиль 15:21
ГТК Азербайджана распространил информацию в связи со взиманием таможенных пошлин с иранских грузовиков Экономика 15:17
Россия приветствует договоренности МАГАТЭ и Ирана о продолжении взаимодействия Ядерная программа 15:16
Состояние Ягуба Зуруфчу ухудшилось Общество 15:01
Яркое звучание, драйв и энергия – музыканты из Турции и Люксембурга исполняют джаз в Баку (ВИДЕО/ФОТО) Культура 14:51
С 20 сентября в графике пассажироперевозок бакинского метро будут изменения Общество 14:49
Названы данные по внутреннему туризму Грузии за II квартал 2021 г. Туризм 14:42
Турецкий порт Бандырма принял более 600 судов Турция 14:39
Туркменистан вдвое увеличил экспорт томатов в страны ЕАЭС Туркменистан 14:24
В Узбекистане обнародовали число экспортированных в Азербайджан ковров Бизнес 14:16
В первом полугодии 2021 года выросла доля атак шпионского ПО и вредоносных скриптов на компьютеры АСУ ТП ИКТ 14:16
Президент Болгарии 16 сентября распустит парламент и назначит техническое правительство Европа 14:08
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с военным руководством Турции Политика 14:03
Глава МИД Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО) Политика 13:56
С Кулевского нефтяного терминала SOCAR отгружен первый танкер с битумом Энергетика 13:51
В Узбекистан доставлена крупная партия вакцины Pfizer/BioNTech Узбекистан 13:48
А.Керимов: «Для PASHA Bank очень важно вносить свой вклад в развитие общества, экономики и здоровой конкурентной среды» Экономика 13:41
Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре Политика 13:39
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) Общество 13:38
Азербайджан импортировал из Турции ковры на сумму около $5 млн Турция 13:37
МВД Азербайджана о случаях мошенничества на рынке жилья Общество 13:27
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:27
Госкомстат обнародовал рост ВВП Азербайджана за год Финансы 13:24
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан Политика 13:19
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 12:59
Популярность браузера Google Chrome в Азербайджане достигает 80% ИКТ 12:57
Азербайджан продемонстрировал миру реальность, которая год назад казалась мечтой - газета Azernews Политика 12:56
“Tez Kart”: AccessBank представляет новую карту для предпринимателей Экономика 12:49
Подал в отставку советник экс-главы TƏBİB Общество 12:40
В России зарегистрировали 719 смертей из-за коронавируса за сутки Россия 12:38
В Грузии выявлены 946 новых случаев заражения коронавирусом Грузия 12:30
AAOIFI поддержит совершенствование индустрии исламского банкинга в Казахстане Казахстан 12:23
Коронавирус в Израиле: Около 81 тыс. зараженных, примерно 700 в тяжелом состоянии Израиль 12:21
Национальная климатическая стратегия появится в России до 2030 года Россия 12:19
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит запчасти Тендеры 12:18
В аэропорт Кабула прибыл первый после вывода ВС США международный коммерческий рейс США 12:15
Эксперт о ситуации с домами в Баку и на Абшероне, не имеющими купчей Экономика 12:15
В Азербайджане глава аппарата госкомитета скончался от коронавируса Общество 12:12
Тегеран возобновит переговоры по ядерной сделке в Вене в ближайшее время Ядерная программа 12:12
Назначен врио главы TƏBİB Общество 12:12
В Литве ввели жесткие ограничения для непривившихся от коронавируса Европа 12:07
Грузоперевозки водным транспортом в Туркменистане за год выросли более чем на 40% Транспорт 12:07
Цена газа в Европе почти достигла $730 за 1 тыс. куб. м Европа 11:44
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) Общество 11:41
Доходы сектора мобильной связи Азербайджана выросли с начала года ИКТ 11:37
Назван самый популярный поисковик у пользователей Азербайджана ИКТ 11:33
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 11:33
В Азербайджане объем выданных банковских аккредитивов за год сократился в разы Финансы 11:30
В Грузии строятся новые ГЭС Энергетика 11:30
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Италии (ФОТО) Общество 11:28
Транспортировка нефти по БТД в Турцию снизилась на более чем 8% Энергетика 11:23
Азербайджанским предпринимателям упростили выход на зарубежные рынки Экономика 11:12
ЛУКОЙЛ Узбекистан объявил тендер на поставку катализаторов Тендеры 11:04
Число жертв лихорадки денге на севере Индии достигло 114 Другие страны 10:56
В Азербайджане выросла розничная торговля Экономика 10:53
Великобритания отказалась от закупки создаваемой Valneva вакцины от коронавируса Европа 10:41
В Туркменистане объявлен тендер на строительство тепличного комплекса Тендеры 10:31
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 12 сентября Узбекистан 10:23
TƏBİB об испытаниях вакцины TURKOVAC в Азербайджане Общество 10:23
Названы самые низкие и самые высокие цены на аренду квартир в Баку Экономика 10:20
Мы можем достичь очередных успехов в азербайджанском спорте благодаря сильной управленческой системе и профессиональной команде - Фарид Гайыбов Общество 10:15
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:14
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!» Экономика 10:13
Завершились учения ВМС Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 10:03
Внешнеторговый оборот Кыргызстана с начала года составил $3,8 млрд Кыргызстан 09:52
В Венеции представлены работы азербайджанских художников (ФОТО) Культура 09:48
В пяти городах Грузии возобновил работу общественный транспорт Транспорт 09:41
Нефть слабо дорожает Энергетика 09:35
"Формула власти": Михаил Гусман о личности наследного князя Алоиса фон унд цу Лихтенштейна (ВИДЕО) Другие страны 09:32
Казахстан незначительно сократил импорт электротоваров из Турции Турция 09:27
BOTAŞ назвала объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане Энергетика 09:26
Грузия сократила импорт турецких кожаных изделий Турция 09:24
Узбекистан значительно увеличил импорт турецкой стали Турция 09:23
Порт Анталья принял с начала года более 500 судов Турция 09:20
Узбекская валютная биржа договорилась о сотрудничестве с Московской биржей Финансы 09:19
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1 Общество 08:56
Израиль нанес удары по целям в секторе Газа Израиль 08:55
Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV Звёздный мир 08:42
Мировой рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение и стабильные цены - вице-президент Wood Mackenzie Энергетика 08:20
Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера В мире 08:14
Свыше 3 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:42
В Пентагоне заявили, что США знают о сообщениях о новых ракетных пусках КНДР США 07:21
Правительство Грузии начало строительство самого длинного тоннеля в стране Строительство 07:00
Выявлен вред избытка свободного времени В мире 06:47
В Азербайджане восстановлена работа общественного транспорта Общество 06:23
Бритни Спирс объявила о своей помолвке Звёздный мир 05:55
В Египте откроют два новых туристических города Арабские страны 05:30
Байден поддержал вступление Украины в НАТО - Зеленский Другие страны 05:02
Пентагон завершил программу, начатую на последних минутах президентства Трампа США 04:35
США впервые испытали улучшенную ракету-перехватчик США 04:11
Все новости