Дирижер из города Шуша руководил оркестром легендарного Гидона Кремера на фестивале Kremerata Baltica (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 10 и 11 сентября на XVIII международнoм фестивале Kremerata Baltica в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале (Латвия) отметили 25-летие оркестра Kremerata Baltica и 75-летие всемирно известного скрипача Гидона Кремера. Знаменательным событием стал факт, что оркестром руководил уроженец города Шуша, 38-летний дирижер, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов. Более того, в концертной программе, наряду с классическими произведениями, была представлена симфония великого Фикрета Амирова "Низами".

Kremerata Baltica – камерный оркестр, основанный Гидоном Кремером в 1997 году и состоящий из молодых музыкантов из прибалтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии.

Гидон Кремер был триумфатором на престижных музыкальных конкурсах, выступал на сценах практически всех знаменитейших концертных залов вместе с наиболее узнаваемыми оркестрами Европы и Северной Америки. Записал и издал более 100 альбомов, многие из которых были удостоены престижных наград за неповторимую интерпретацию. Репертуар Гидона Кремера необычайно объемен: в него входят работы как классиков, так и молодых авторов. Артист предлагает слушателям интерпретации, которые уважают традиции, но при этом и знакомят с современными тенденциями в мире музыки. Именно Гидон Кремер приложил много усилий к исполнению и популяризации работ современных композиторов. Причем, он музицирует на инструменте, изготовленном Николо Амати в 1641 году.

По телефону из Юрмалы Фуад Ибрагимов поделился впечатлениями с Trend Life.

"Я был приглашен на фестиваль по инициативе легендарного Гидона Кремера, одного из величайших скрипачей и дирижеров. И с его согласия в концертную программу была включена симфония нашего выдающегося композитора Фикрета Амирова "Низами" в честь Года Низами Гянджеви в Азербайджане. Хотелось бы отметить, что я и раньше выступал на одной сцене с Гидоном Кремером в Румынии, Германии, Швейцарии и Латвии. Я очень счастлив выступать вместе с таким всемирно известным музыкантом как Гидон Кремер, для меня это большая честь и история", – сказал Фуад Ибрагимов.

В ближайшее время запланировано выступление Фуада Ибрагимова в городах Австрии и Германии.

Фуад Ибрагимов – выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Кёльнской высшей школы музыки по классу оперно-симфонического дирижирования, проходил мастер-класс легендарного Мстислава Ростроповича. Выступал вместе с известными коллективами и музыкантами Великобритании, Франции, Чехии, Австрии, Германии, России, Латвии, Японии и т.д.. С 2014 года является дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, а также главным дирижером Нового филармонического оркестра Мюнхена и Бакинского камерного оркестра.

(Автор: Вугар Иманов)