"Женитьба" азербайджанских актеров на сцене (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - После длительного перерыва, вызванного карантинными мерами в связи с пандемией, Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна в Баку распахнул свои двери зрителям, сообщает Trend Life. Открытие театрального сезона было ознаменовано показом спектакля по пьесе Николая Гоголя "Женитьба".

На мероприятии присутствовали почетные гости – посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, руководитель представительства Россотрудничества в нашей стране Ирек Зиннуров, представители министерства культуры Азербайджана, общественные деятели, представители искусства. Отметим, что среди почетных гостей показа были участники 44-дневной Отечественной войны. Зрители в едином порыве уважения и благодарности к героям, встали, чтобы поприветствовать их аплодисментами.

"Женитьба" - нестареющая классика, комедия нравов, блестящие диалоги и изящный юмор. Впервые "Женитьба" была поставлена в 1842 году в Александринском театре (Россия), с тех пор она шла на многих сценических площадках мира.

В спектакле заняты – народная артистка Азербайджана Александра Никушина (Фекла Ивановна), заслуженные артисты Рита Амирбекова (Арина Пантелеймоновна), Олег Амирбеков (Кочкарев), Теймур Рагимов (Иван Кузьмич Подколесин), Белла Сафина (Климашева), Юрий Омельченко (Иван Павлович Яичница), актеры Заур Терегулов (Никанор Иванович Анучкин ), Майя Воробжанская (Дуняшка) и Рустам Керимов (Степан, слуга Подколесина).

Перед началом спектакля главный режиссёр театра народный артист Азербайджана Александр Шаровский поздравил и зрителей, и актеров с долгожданной, после длительного перерыва, встречей. Он выразил надежду, что процесс со-творчества между театром и зрителем обретёт новые краски и черты.

Показ спектакля вызвал большой интерес у зрительской аудитории. Режиссер спектакля Эмин Мирабдуллаев смог вплести в узнаваемый сюжет много интересных деталей и заинтриговать зрителей. Большое внимание также было отведено музыкальному и сценическому оформлению. Ну, и конечно, бесподобная игра всех актеров.

После показа, покидая театр, зрители выражали слова благодарности директору театра, заслуженному работнику культуры Адаляту Гаджиеву за прекрасно проведенный вечер.

(Автор: Джани Бабаева )