Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО)

Культура 14 октября 2021 10:59 (UTC+04:00)
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, оперный певец Эльчин Азизов выступил в постановке "Тоска" Джакомо Пуччини на Новой сцене Большого театра России, сообщает Trend Life.

Эльчин Азизов исполнил партию начальника римской полиции Барона Скарпиа, партию главной героини (Флория Тоска) исполнила народная артистка России, оперная дива Анна Нетребко, образ художника Марио Каварадосси воплотил Мурат Карахан. Легендарный Пласидо Доминго выступил в качестве дирижера.

Спектакль был встречен зрителями с огромным интересом, ведь Анна Нетребко, исполнявшая партию Тоски на многих других ведущих оперных сценах мира, в Большом театре предстала в этом образе впервые.

Отметим, что сюжет оперы разворачивается в Риме в самом начале XIX века. В центре водоворота событий – любовь певицы Флории Тоска и художника Марио Каварадосси.

Художник прячет в своем доме друга Чезаре Анджелотти, бежавшего из заключения республиканца и бывшего римского консула. У Марио Каварадосси есть возлюбленная Флория Тоска, в которую также влюблен начальник полиции Барон Скарпиа. Он догадывается, где прячется мятежник, и следит за Флорией, которая и приводит его к укрытию. Но вместо Анджелотти в тюрьму попадает Каварадосси. Чтобы спасти любимого от пыток, девушке приходится выдать место укрытия бывшего римского консула. Но беспощадный начальник полиции приказывает убить и Каварадосси. Флория может спасти его, если подарит злодею свою любовь… Ей ничего не остается, как согласиться на этот шаг. Но Скарпиа не собирается спасать художника, он всего лишь делает вид, что расстрел будет ненастоящим. Тоска догадывается об этом и убивает Скарпиа после того, как забирает у него соответствующие документы о якобы приведенном в исполнение расстреле. Утром Каварадосси выводят на тюремную крышу, где он будет казнён. Флория рассказывает об убийстве Скарпиа и сообщает Каварадосси, что казнь будет ложной. Солдаты поднимают оружие, гремит выстрел, Каварадосси падает. Девушка бросается к любимому, ведь инсценировка закончилась, и они свободны! И только увидев окровавленное тело, понимает, что случилось на самом деле. Она бросается с крыши замка вниз…

(Автор: Джани Бабаева)

Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Image
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Image
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Image
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Image
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения значительно вырос за год
В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения значительно вырос за год
Азербайджан планирует увеличить экспорт яблок в Россию более чем вдвое - Агентство
Азербайджан планирует увеличить экспорт яблок в Россию более чем вдвое - Агентство
В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий – Агентство (версия 3)
В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий – Агентство (версия 3)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане оборот по онлайн-кассам нового поколения значительно вырос за год Экономика 12:33
Азербайджан планирует увеличить экспорт яблок в Россию более чем вдвое - Агентство Экономика 12:25
Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО) Культура 12:20
В Марселе сгорели около 30 прогулочных катеров Европа 12:19
Россия и Венгрия обсудили вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации от ковида Россия 12:06
Азербайджан имеет на Каспии огромные запасы газа, которые при определенных условиях также могут быть использованы – министр Энергетика 12:04
В Приморском национальном парке Баку пройдет благотворительная ярмарка (ВИДЕО) Общество 11:58
PASHA Bank подбирает партнеров для обеспечения кибербезопасности банковских продуктов Экономика 11:50
Кредит от ABB для работников железной дороги! Энергетика 11:46
Названо число вакцинированных от коронавируса в Узбекистане Узбекистан 11:40
В ОАЭ заявили, что будут координировать с ОПЕК+ вопрос наращивания добычи нефти Энергетика 11:39
Поступления в госбюджет Азербайджана по линии налоговой службы превысили прогноз более чем на 20% Экономика 11:33
В Грузии за сутки выявлено более 4,2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:32
Обсуждено стратегическое сотрудничество Туркменистана и ООН Туркменистан 11:26
Туркменистан организует регулярные грузовые авиарейсы в ряд стран Туркменистан 11:17
В Азербайджане с начала года приостановлена работа более 200 предприятий – Агентство Экономика 11:14
Генсек ОПЕК заявил, что новые штаммы коронавируса повлияли на ситуацию на нефтяном рынке Арабские страны 11:13
Для очистки рек Карабаха запланирована реализация нового проекта Общество 11:11
Азербайджан договорился о дополнительных поставках газа в Турцию с 2023 года Энергетика 11:10
Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО) Культура 10:59
Коронавирус в Израиле: Около 22 тысяч зараженных, примерно 400 в тяжелом состоянии Израиль 10:57
Генсек ОПЕК выступит на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана» Туркменистан 10:48
Стоимость азербайджанской нефти превышает $84 за баррель Энергетика 10:44
Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1200 за 1 тыс. куб. м Европа 10:40
Суммарные доходы Нахчыванской АР от грузовых и пассажироперевозок превысили 36 млн манатов Транспорт 10:39
Казахстан возобновил поставки зерна и муки в Афганистан Казахстан 10:34
Официальные лица Ирана использовали крайне ошибочную риторику против Азербайджана - депутат Политика 10:34
Нефтесервисная компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:33
Высокий спрос на газ в Европе может способствовать удвоению мощности прокачки TAP Энергетика 10:24
Михаил Гусман о новом канцлере Австрии в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО) Европа 10:12
В Узбекистане за сутки выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 10:08
На дистанционное обучение из-за COVID-19 переведено более 200 классов - минобразования Азербайджана Общество 10:04
Страховая компания A-Qroup получила лицензию на обязательные виды страхования Общество 10:03
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 10:03
Кадры тяжелого ДТП с участием автобуса на трассе Баку - аэропорт (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 09:48
Фондовая биржа Узбекистана начала присваивать рейтинг листинговым компаниям Финансы 09:39
Нефть дорожает на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче Энергетика 09:27
Во втором крупном городе Калифорнии 18 октября объявлено Днем Азербайджана (ФОТО) Общество 09:21
Азербайджан распространил документ по итогам встречи на высшем уровне, посвященной 60-летию Движения неприсоединения Политика 09:19
В Узбекистане выпущена вторая партию китайской вакцины от COVID-19 Узбекистан 08:52
ПАО «КАМАЗ» планирует расширить и модернизировать сеть сервисных центров в Азербайджане Транспорт 08:45
Вертолет ВМС Австралии упал в Филиппинском море Другие страны 08:24
1 985 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:55
Назван срок сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом В мире 07:29
Траты на спасение планеты призвали утроить Энергетика 07:03
Правительство Японии приняло решение распустить нижнюю палату парламента перед выборами Другие страны 06:35
Twitter тестирует добавление рекламы в раздел комментариев ИКТ 06:08
Франция намерена продлить чрезвычайное положение в связи с COVID-19 Европа 05:28
В Турции введено свыше 113,18 млн доз вакцины от COVID-19 Турция 05:01
Талибы призывают США исключить своих функционеров из списков террористов Другие страны 04:33
Еще две энергокомпании В Британии обанкротились из-за роста цен на газ Энергетика 04:05
Число заражений COVID-19 в мире превысило 239 миллионов В мире 03:36
На Бали пустят туристов еще из пяти стран Туризм 03:08
Нидерланды попросят ЕК заморозить выплаты Польше из бюджета ЕС Финансы 02:30
Канада вложила $15,4 млн в убыточную кенийскую компанию Бизнес 02:02
Число жертв стрелка с арбалетом в Норвегии возросло до пяти Европа 01:33
В Чехии могут отменить НДС на электроэнергию Энергетика 01:05
Россия и Турция расширяют сотрудничество в сфере туризма Туризм 00:36
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу France 24 от 14 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 14 октября Политика 00:01
Смартфоны на базе Android обвинили в постоянной слежке за владельцами ИКТ 13 октября 23:35
Председатель Милли Меджлиса встретилась с Валентиной Матвиенко Политика 13 октября 23:01
Россия разрешила въезд более 150 тысячам граждан Узбекистана Узбекистан 13 октября 22:43
Обвиненный в коррупции глава Нацбанка Словакии останется на посту Европа 13 октября 22:15
Пункт пропуска на границе России и Азербайджана отремонтируют в 2022 году Азербайджан 13 октября 22:14
В Турции разоблачили иранскую шпионскую сеть Турция 13 октября 22:00
Посол КР попросил ускорить подписание порядка мониторинга авто с Казахстаном Кыргызстан 13 октября 21:59
Высокопоставленные военные Ирана и Пакистана обсудили укрепление двусторонних отношений Политика 13 октября 21:59
Brexit ударил по британскому автопрому Экономика 13 октября 21:47
С начала года в Азербайджане реализовано свыше 2,5 тыc. автомобилей Транспорт 13 октября 21:45
Президент Грузии встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Грузия 13 октября 21:45
В Азербайджане выросла скорость передачи данных по мобильной сети ИКТ 13 октября 21:41
Грузия создала стабильную экономику для аутсорсинга - Ryan Strategic Advisory Грузия 13 октября 21:34
Турция с начала года увеличила экспорт химпродукции почти на 40% Турция 13 октября 21:33
Товарооборот между Ираном и Турцией превысил $1,8 млрд Экономика 13 октября 21:30
Скончалась Бэлла Руденко Культура 13 октября 21:26
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021 год на 4% Энергетика 13 октября 21:20
Информация о возвращении задержанных иранских водителей в свою страну не соответствует действительности - ГТК Азербайджана Политика 13 октября 21:00
В Азербайджане утверждено положение об информационной системе "Электронный нотариат" ИКТ 13 октября 20:21
Азербайджанский мугам прозвучит на джазовом фестивале в Новосибирске Культура 13 октября 20:00
Установлена личность азербайджанского военнослужащего, останки которого были найдены в Гадруте Происшествия 13 октября 19:45
Определен порядок использования средств, перечисляемых на счет Госагентства по ОМС Азербайджана Экономика 13 октября 19:37
В Гадруте обнаружены останки азербайджанского военнослужащего, числившегося пропавшим без вести Азербайджан 13 октября 19:15
Азербайджанский фильм претендует на награду Азиатско-Тихоокеанской кинопремии (ФОТО) Культура 13 октября 18:57
Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным визитом Политика 13 октября 18:19
AccessBank продолжает поддерживать предпринимателей Экономика 13 октября 18:15
Ремонтируется участок дороги на одной из улиц Баку (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13 октября 18:12
После тебя… Гюлюстан Алиева - посвящение супруги шехида памяти Юсифа Нагиева и всех героев Карабахской войны (ВИДЕО) Социум 13 октября 18:05
Предприятия одного из регионов России посетят Азербайджан с бизнес-миссией Экономика 13 октября 18:04
ЕБРР выделит кредит узбекскому Ecoclimat Group - единственному в Центральной Азии производителю стекловолокна Бизнес 13 октября 17:59
TAP начинает публичные консультации по предлагаемым изменениям в правила эксплуатации Энергетика 13 октября 17:56
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 13 октября 17:52
В Азербайджане выявлено еще 1 265 случаев заражения коронавирусом, вылечились 868 человек Общество 13 октября 17:45
Путин заявил, что у него сложились рабочие отношения с Байденом Россия 13 октября 17:41
Снижение цен на энергоресурсы окажет негативное влияние на экономику – Минэкологии Казахстана Казахстан 13 октября 17:40
В Азербайджане ряд товаров частично освобожден от таможенных пошлин и налогов Экономика 13 октября 17:39
Центральная научная библиотека АН Азербайджана анонсировала новшества для читателей Общество 13 октября 17:33
Недвижимость в «Dreamland» по ипотечному кредиту банка АВВ Экономика 13 октября 17:24
ИВ Астаринского района объявила тендер на капремонт дорог Тендеры 13 октября 17:23
Представлен очередной выпуск еженедельного экономического проекта Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 13 октября 17:20
Все новости