Народный артист Азербайджана перевоплотился в беспощадного начальника полиции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, оперный певец Эльчин Азизов выступил в постановке "Тоска" Джакомо Пуччини на Новой сцене Большого театра России, сообщает Trend Life.

Эльчин Азизов исполнил партию начальника римской полиции Барона Скарпиа, партию главной героини (Флория Тоска) исполнила народная артистка России, оперная дива Анна Нетребко, образ художника Марио Каварадосси воплотил Мурат Карахан. Легендарный Пласидо Доминго выступил в качестве дирижера.

Спектакль был встречен зрителями с огромным интересом, ведь Анна Нетребко, исполнявшая партию Тоски на многих других ведущих оперных сценах мира, в Большом театре предстала в этом образе впервые.

Отметим, что сюжет оперы разворачивается в Риме в самом начале XIX века. В центре водоворота событий – любовь певицы Флории Тоска и художника Марио Каварадосси.

Художник прячет в своем доме друга Чезаре Анджелотти, бежавшего из заключения республиканца и бывшего римского консула. У Марио Каварадосси есть возлюбленная Флория Тоска, в которую также влюблен начальник полиции Барон Скарпиа. Он догадывается, где прячется мятежник, и следит за Флорией, которая и приводит его к укрытию. Но вместо Анджелотти в тюрьму попадает Каварадосси. Чтобы спасти любимого от пыток, девушке приходится выдать место укрытия бывшего римского консула. Но беспощадный начальник полиции приказывает убить и Каварадосси. Флория может спасти его, если подарит злодею свою любовь… Ей ничего не остается, как согласиться на этот шаг. Но Скарпиа не собирается спасать художника, он всего лишь делает вид, что расстрел будет ненастоящим. Тоска догадывается об этом и убивает Скарпиа после того, как забирает у него соответствующие документы о якобы приведенном в исполнение расстреле. Утром Каварадосси выводят на тюремную крышу, где он будет казнён. Флория рассказывает об убийстве Скарпиа и сообщает Каварадосси, что казнь будет ложной. Солдаты поднимают оружие, гремит выстрел, Каварадосси падает. Девушка бросается к любимому, ведь инсценировка закончилась, и они свободны! И только увидев окровавленное тело, понимает, что случилось на самом деле. Она бросается с крыши замка вниз…

(Автор: Джани Бабаева)