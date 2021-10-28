Звезды оперы отметят в Баку 120-летие Хана Шушинского
БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета седьмого ноября состоится показ оперы "Вагиф", посвященный 120-летию со дня рождения видного азербайджанского ханенде, народного артиста республики Хана Шушинского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
В спектакле примут участие ведущие солисты оперы - народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Везиря), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (партия Вагифа), Фарида Мамедова (партия Хураман), Фарид Алиев (партия Каджара), Джахангир Гурбанов (партия Эльдара), Эльнур Зейналов (партия Ханенде), Турал Агасиев (партия Алибека), а также солисты Талех Яхъяев (партия Ибрагим хана), Айтен Магеррамова (партия Старухи), Рза Хосровзаде (партия Видади), Зумруд Давудова (партия Гюльнар) и другие.
Оперой будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.
Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, главным хормейстером - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев.
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(Автор: Джани Бабаева)