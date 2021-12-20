Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО)

Культура 20 декабря 2021 20:30 (UTC+04:00)
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся показ спектакля-эпоса "Лейли и Меджнун", сообщает Trend Life.

Постановка посвящена 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Спектакль-эпос поставлен по мотивам поэмы Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" при поддержке министерства культуры и совместной организации Дворца Гейдара Алиева и Объединения ашугов Азербайджана.

Показ посетили видные общественные деятели, известные представители науки, культуры и искусства.

В своем выступлении перед показом председатель Объединения ашугов Азербайджана, заслуженный деятель науки, профессор Магеррам Гасымлы рассказал о работе над постановкой.

Было отмечено, что спектакль "Лейли и Меджнун" поставлен по эпосу, написанному ашугами по одноименной поэме Низами Гянджеви. Хотя эпос написан давно, ашуги включили его в репертуар в 40-х годах XX века. В те годы шла работа к 800-летию со дня рождения Низами Гянджеви, и в репертуаре ашугов стал появляться эпос "Лейли и Меджнун".

Было подчеркнуто, что в спектакле-эпосе впервые роли исполняют не актеры, а ашуги. В постановке использованы поэтические разновидности ашугского искусства.

Далее был представлен спектакль. В нем заняты: заслуженные работники культуры Самира Алиева (Лейли) и Солмаз Косаева (мать Гейса), Гяляндар Зейналов (мастер-ашуг), Али Зейналабдинов (Гейс), Кямаля Губадлы (мать Лейли), Эльмеддин Мамедли (Зейд - друг Гейса), Шахнияр Алиев (отец Гейса), Наби Нагиев (отец Лейли), Эльдар Багиров (Сайяд), Эльман Талыстанлы (Салам), Али Тапдыгоглу (пехливан Нофель), а также исполнители на сазе Афиль Бахтияров, Айхан Меликов, Чошгун Аскеров.

Авторы сценария постановки – председатель Объединения ашугов Азербайджана, заслуженный деятель науки Магеррам Гасымлы и доктор философии по филологии Алтай Мамедли, режиссер-постановщик – заслуженная артистка Инара Бабаева.

Постановка вызвала большой интерес у зрительской аудитории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские ашуги в образах Лейли и Меджнуна (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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